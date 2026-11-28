アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がスペイン代表GKダビド・ラヤのコンディションについて言及した。27日、イギリスメディア『ガーディアン』が同指揮官のコメントを伝えている。

ラヤは現地時間21日に行われたプレミアリーグ第11節ニューカッスル戦でスタメン出場を果たしたが、70分に負傷。ニューカッスルFWウィリアム・オスラとの接触プレーの際に左肩を痛め、GKケパ・アリサバラガとの交代を余儀なくされていた。

アルテタ監督はその後、「最初に行った検査の結果ははるかに良いものだった」と語り、ラヤが重傷を回避したことを報告したものの、同24日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節ドルトムント戦は欠場していた。

アーセナルは今節、同29日にマンチェスター・シティとのビッグマッチを控えている。会見に出席した指揮官は、正守護神の起用について「まだわからない。試合までまだ時間はある」とコメント。すでにトレーニングへ復帰していることを明かした一方で、マンチェスター・シティ戦での実戦復帰については明言を避けた。

なお、直近のドルトムント戦ではケパが代役としてゴールマウスを守ったが、今週末のビッグマッチでも引き続きスタメンを任される可能性がある。指揮官は「ケパの経験は素晴らしいものだ。彼が関わってきたチームやメンバー、彼が獲得し​​てきたトロフィーを見ればわかる。疑念など全くない」とケパへの信頼を強調している。