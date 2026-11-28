リールは27日、U－21フランス代表MFイーサン・エンバペとの契約を2029年6月30日まで延長したことを発表した。

2006年12月29日生まれで現在19歳のイーサンは、レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの弟として知られ、兄と同じく2017年8月にパリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織に加入した。2023年12月にはトップチームデビューをして、兄との共演も果たしていた。2023－24シーズンはトップチームで公式戦5試合に出場した。

その後、2024年夏にリールへ3年契約で加入。左利きのMFはここまで公式戦48試合5ゴール4アシストを記録。今季は右ウイングを主戦場にリーグ・アン10試合2ゴール1アシスト、チャンピオンズリーグで2試合2アシストと、日本代表FW上田綺世らとともに攻撃陣を牽引する活躍を見せている。

今季限りで契約が終了する逸材に対しては、欧州の複数クラブが関心を示していたが、「いつも支えてくれ、ケガをしていた間も決して見捨ててくれなかったLOSC（リール）に、とても感謝しているんだ」と、クラブへの信頼が決め手となり、新たな2年契約にサインしている。

【動画】イーサン・エンバペがリールに忠誠