マイナビニュースは11月27日、資格と通信講座の「選び方」に特化した専門メディア「マイナビニュース 資格ワールド」を開設した。資格の難易度や通信講座の比較だけでなく、資格取得後に就ける仕事や求人の状況までを一続きで紹介し、資格選びを「キャリアの判断」として納得して行えるよう支援する。キャッチコピーは「取得後の仕事まで見て、資格を選ぶ。」。

資格取得後の仕事・求人まで掲載

キャリアアップや転職、副業、学び直しを目的に資格を考える人が増える一方で、「どの資格が自分の仕事につながるのか分からない」「通信講座が多すぎて選べない」という声も多い。資格ごとに仕事や収入へのつながり方が大きく違うこと、通信講座の料金やキャンペーンが頻繁に変わり合格実績の示し方も講座ごとに異なること、資格取得後に就ける仕事や求人の状況が資格を選ぶ段階では見えにくいことが、資格選びの分かりにくさにつながる。

「マイナビニュース 資格ワールド」では、資格ごとに、難易度や勉強時間、通信講座の比較とあわせて、資格取得後に就ける仕事、求人の数、求人に示された年収の目安をまとめて掲載する。求人や年収は、マイナビ転職の求人データやマイナビの調査をもとに紹介する。仕事に直結しない資格については、副業や趣味への活かし方を取り上げる。

通信講座の比較は毎月更新する。アガルート、ユーキャン、スタディング、フォーサイトなど各社の通信講座について、料金・キャンペーン・合格実績を公式サイトで毎月確認して反映する。

扱う分野の中心は、司法書士、司法試験・予備試験、行政書士、弁理士の「法律・士業」と、社会保険労務士、キャリアコンサルタントの「労務・キャリア」。仕事に役立つ資格から趣味・教養の資格まで幅広く扱う。

国家資格キャリアコンサルタントが全記事を監修

監修は、マイベストプロ北海道の登録専門家で、国家資格キャリアコンサルタント（登録番号：21028809）の徳永浩光氏が務める。資格情報の正確性に加え、資格と仕事・キャリアのつながりを読者が誤解なく判断できるよう監修し、「資格取得後、その資格をどう活かせるか」というキャリアの視点から記事にコメントを加える。

監修を務める国家資格キャリアコンサルタントの徳永浩光氏

徳永氏はサイト開設にあたり以下のようにコメントしている。

資格は、取ること自体がゴールではありません。大切なのは、資格取得後にどんな仕事に就き、どう働いていきたいかです。キャリアの相談を受けるなかで、資格を取ったものの活かし方が分からないという声を聞くことがあります。資格を選ぶ段階から、その先の仕事まで見通せる情報を届けていきたいと考えています。

主要6資格の合格者・学習経験者にアンケート

開設にあわせ、社会保険労務士、行政書士、司法書士、司法試験・予備試験、弁理士、キャリアコンサルタントの主要6資格の合格者・学習経験者を対象としたアンケートを実施している。学習時間や勉強のしかた、通信講座を選んだ決め手、資格取得後の仕事や年収の変化などを聞いており、結果は2026年12月ごろに同サイトで公開する予定だ。

今後は、このアンケートをもとにした記事を順次公開する。目的や勉強に使える時間、予算から自分に合う資格と通信講座を選べる「資格診断」の導入も予定している。

編集部メモ

キャリアコンサルタントは、労働者の職業の選択や職業生活設計、職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言・指導を行う専門家。2016年から登録制の名称独占資格となり、登録は5年ごとの更新制で、更新には原則として知識講習と技能講習の受講が必要となる（厚生労働省）。