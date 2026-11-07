元プロ野球選手の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司(※「崎」は「たつさき」) プロ野球 やまやま話『ドラゴンズがこの秋やるべき事＜前編＞』」に出演。中日の秋季キャンプについて、自身の考えを語った。

山本昌氏

山本昌氏が中日の秋季キャンプについて提言

中日が秋季キャンプで取り組むべきことについて尋ねられた山本昌氏は、「最近ずっと、ピックアップして何人かだけどっか連れてったり、最近それでしょ? みんなで行ったら?」「精鋭だけ連れてみたいな」「みんなで行けばいいじゃないですか」と提言。自身は30歳を過ぎても秋季キャンプに参加していたそうで、「秋のキャンプってすごく大事なんですよ。ピッチャーは特にね」と強調し、「春のキャンプってね、今から戦うための準備なんで、新しいことってあんまり試せないんですよ」と説明した。

続けて、「秋のキャンプで新しく変化球覚えたい、フォームを微調整したい、自分にこういう技術つけたいとか、今しかないんですよ」と述べ、「秋のキャンプで良かったら来春に持ってく。それの準備期間なんで、この秋のキャンプってね、やっぱり一番大事」と、秋季キャンプの重要性を説いた。

また、現在はトラックマンなどを活用したデータ分析が行われていることにも触れ、「もうちょっとこのデータ上げたいとか、やっぱりちょっとフォームを自分たちでリニューアルしてかなきゃいけない部分あるんで」と説明。一方で、春季キャンプでフォームの変更などに取り組むことについては、「今から戦う準備をするのに、崩していっちゃう可能性もあるんだよね」と指摘した。

さらに、「この秋の1カ月、1カ月半のキャンプ中にいろんなことを試して、トライアンドエラーして、『あ、これいける』と思ったものを来春に持ってってね。それが1シーズン使えるかということになるんでね」と、秋季キャンプで新たな取り組みに挑戦することの大切さを説いた。

そして、「この秋のキャンプ、しっかりやってほしいなっていうのはね。なんかちょっと少数精鋭でどっかに行きましたとか」と、少人数で実施する形式に改めて疑問を呈し、「もちろんベテランはね、名古屋も暖かいじゃない? まだ11月って。意外と春の2月とかより全然暖かいんで、ベテランは動かしたい人はこっち(でやってもいい)。中堅以上ぐらいはいいとしても、やっぱりね、チーム全体を1カ所でやって、ガーッとこう鍛え上げてほしいなっていうのは思うんだ。最近ずっと思ってる」と明かしていた。