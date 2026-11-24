◆“ゴルフ上達”を支える複合施設
佐原：今回は複合型インドアゴルフ施設「golfGT&Relaxsh」について、株式会社GTRealiserの土屋さんに電話でお話を伺います。よろしくお願いします。
土屋：よろしくお願いします。
佐原：golfGT&Relaxshは、どのような施設でしょうか？
土屋：シミュレーションゴルフ、パーソナルストレッチ、プライベートジムを一体化させた複合施設です。練習には、リアルな弾道と正確な数値分析が可能なGOLFZONの機材を全打席に導入しています。また、女性の利用者も多く、初心者の方も通いやすい環境が整っています。営業時間は9時から24時まで年中無休ですので、ご都合の良い時間に利用いただけます。
佐原：レッスンも受けられるのですか？
土屋：はい。数々の実績を持つプロコーチや現役ツアープロによるマンツーマンのゴルフレッスンです。一人ひとりの目標やスイングに合わせたオーダーメイドのプログラムを作成し、シミュレーターや動画分析を駆使した指導を受けられます。
個別レッスンだからこそ短期間でのレベルアップが可能で、多くの受講生が早期上達を実感しています。また、専門のプロフィッターも在籍していますので、一人ひとりに最適なクラブ診断やシャフト選びもサポートいたします。
佐原：体づくりのサポートもされていると伺いました。
土屋：ゴルフは、技術練習だけでなく体のコンディションを整えることも重要です。パーソナルストレッチでは、ボディからアプローチしていくことで、ご自身の骨格に合ったスイング、ゴルフに必要な筋力の使い方を取り入れていくことができます。パワーや可動域にお悩みの方には体験からおすすめしています。
佐原：最新のクラブ、シューズ、グローブ、ウェアなどの無料レンタルが充実しており、手ぶらで通えるのも魅力的です。土屋さん、ありがとうございました。
土屋：ありがとうございました。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness