“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。11月21日（土）の放送では、株式会社GTRealiserの土屋源人さんをゲストにお迎えして、室内ゴルフ練習場・golfGT&Relaxshについて伺いました。

◆“ゴルフ上達”を支える複合施設

佐原：今回は複合型インドアゴルフ施設「golfGT&Relaxsh」について、株式会社GTRealiserの土屋さんに電話でお話を伺います。よろしくお願いします。

土屋：よろしくお願いします。

佐原：golfGT&Relaxshは、どのような施設でしょうか？

土屋：シミュレーションゴルフ、パーソナルストレッチ、プライベートジムを一体化させた複合施設です。練習には、リアルな弾道と正確な数値分析が可能なGOLFZONの機材を全打席に導入しています。また、女性の利用者も多く、初心者の方も通いやすい環境が整っています。営業時間は9時から24時まで年中無休ですので、ご都合の良い時間に利用いただけます。

佐原：レッスンも受けられるのですか？

土屋：はい。数々の実績を持つプロコーチや現役ツアープロによるマンツーマンのゴルフレッスンです。一人ひとりの目標やスイングに合わせたオーダーメイドのプログラムを作成し、シミュレーターや動画分析を駆使した指導を受けられます。

個別レッスンだからこそ短期間でのレベルアップが可能で、多くの受講生が早期上達を実感しています。また、専門のプロフィッターも在籍していますので、一人ひとりに最適なクラブ診断やシャフト選びもサポートいたします。

佐原：体づくりのサポートもされていると伺いました。

土屋：ゴルフは、技術練習だけでなく体のコンディションを整えることも重要です。パーソナルストレッチでは、ボディからアプローチしていくことで、ご自身の骨格に合ったスイング、ゴルフに必要な筋力の使い方を取り入れていくことができます。パワーや可動域にお悩みの方には体験からおすすめしています。

佐原：最新のクラブ、シューズ、グローブ、ウェアなどの無料レンタルが充実しており、手ぶらで通えるのも魅力的です。土屋さん、ありがとうございました。

土屋：ありがとうございました。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness