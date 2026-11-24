お金が貯まる人たちは、普段どのようなことを気にせずに生活しているのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共にその共通点を見ていきましょう。

◆他人の行動や言動、生活は気にしない

お金が貯まる人、いわゆるお金持ちといわれる人に見られる「気にしないこと」の1つが、他人のことを必要以上に気にしないということです。

お金持ちは、人それぞれが自分の持つ「モノサシ」で物事を判断しており、必ずしも自分の価値観と合うわけではないことを知っているからなのです。

特に、他人は事実だけでなく、うわさ話や推測を話すこともあります。悪気のない言動だと分かっていても、それに振り回されてしまう人は少なくありません。

お金が貯まる人は、いい意味でマイペース！ 自分で得た情報や経験したことをもとに判断するため、他人の言葉を否定することはなくても、全てをうのみにするわけではありません。

◆他人のお金や貯金額に興味がない

多くの人が気にする、他人のお金についても、あまり関心がありません。お金を貯めることやマイホームを購入するタイミング、賃貸にするか購入するかといったことも、自分で判断します。

よく「同期の○○さんは貯金を△△万円持っている」「☆☆さんは◎◎万円持っている」などと、自分と比べている人がいます。

全く同じ収入、家族構成、ライフスタイルで、同期の方が多く貯金できているなら、もしかすると自分のお金の使い方に問題があるのかもしれません。

とはいえ、たとえ同じように思えても、個別の事情には違いがあるものです。

違うものをいくら比べてみたところで、正しい答えは見えてきませんよね？

◆節約に興味がない

意外に感じるかもしれませんが、お金が貯まる人は、節約そのものにあまり興味がない人が多いように感じます。

目先のお金ではなく、中長期的な目標を定めてお金を貯めたり運用したりしているため、細かい部分はどちらかというと気にしていません。

一方で、無駄遣いについては敏感です。

自分がほしいモノや、お金を使った方がよいと思うことには、積極的にお金を使っています。

自分にとって本当に必要なモノなのかを見極めてお金を使いますし、無駄だと思った出費は抑えています。これは、人付き合いについても同じです。

シビアに思えるかもしれませんが、自分にとって大切なことを大事にしている結果だといえるでしょう。

お金が貯まる人が「気にしないこと」というと、難しく感じるかもしれませんね。

お金を貯めたいと思っているなら、まずは他人のことを気にするよりも、自分の気持ちや行動を大切にすることが必要なのではないでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）