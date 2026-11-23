ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運カレンダー。2026年11月24日（火）は、金運に縁があるとされる「寅の日」。さらに、あらゆることに太陽の光が降り注ぐとされる「大明日」も重なる吉日です。これまで頑張ってきたことを振り返ったり、迷っていたことに一歩踏み出したりするのにもよさそうなタイミング。財布の新調や自分への投資など、運気を味方につけるための過ごし方を紹介します。十二支の「寅」にあたる「寅の日」。虎は「千里を行って千里を帰る」といわれ、出ていったものが戻ってくるという意味から、金運に縁のある日として親しまれてきました。財布の新調や使い始め、買い物などに縁起がよいとされるほか、旅行に出かけても無事に帰ってこられるという言い伝えもあります。この日に意識したいのは、お金を使うことを必要以上にためらわず、自分にとって価値のあるものを見極めることです。以前から欲しかったものを手に入れたり、将来のために勉強を始めたり、心が豊かになる体験にお金を使ったりするのもいいでしょう。もちろん、勢い任せの出費は禁物です。自分にとって本当に必要なものは何かを考えることが、これからの金運を育てるきっかけになるかもしれません。この日は「大明日（だいみょうにち）」も重なります。天地が明るく照らされるという意味を持つ吉日で、旅行や移転、建築、祝い事など、さまざまな行動によいとされています。何かを始めようと思いながら、忙しさや不安を理由に先延ばしにしていたことはありませんか。大きな決断でなくても構いません。気になっていた場所に出かける、会いたかった人に連絡する、興味のあったことを調べてみる。そんな小さな一歩が、新しい楽しみや出会いにつながることもあります。また、この日は「天一天上（てんいちてんじょう）」にもあたります。天一神が天上に昇っている期間とされ、方角に関する障りがないといわれるものです。家のなかを掃除したり、使わなくなったものを整理したりして、気持ちよく過ごせる空間をつくるのもおすすめです。六曜は「先勝（せんしょう）」。先んずれば勝つという意味があり、物事は早めに行動するのがよいとされています。一般的には午前中が吉、午後は凶といわれているため、大切な用事や新しいことに取り組むなら、午前中から動き出すのがおすすめです。そして、夜23時54分には満月を迎えます。満月は月がまん丸に満ちるタイミングです。これまで頑張ってきた自分を認め、できるようになったことや手に入れたものを振り返ってみてはいかがでしょうか。足りないものばかりに目を向けるのではなく、今ある幸せに気づくことも、前向きな明日につながっていくはずです。金運に縁のある寅の日に、大明日も重なる11月24日。何かを始めるのに遅すぎることはありません。自分の頑張りを信じて、これからの毎日をもっと楽しむための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。