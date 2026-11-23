アトレティコ・マドリードに所属するMFアレックス・バエナが、22日のヘタフェ戦後にコメントを残した。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

今シーズンのロヒブランコスは“一味違う”ようだ。ディエゴ・シメオネ監督のチームは、ヘタフェと敵地で対戦。アレックス・バエナのミドルシュートで早々に先制点を奪うと、ジョニー・カルドーゾとアレハンドロ・グリマルドのゴールでさらにリードを広げ、3－0で勝利。バルセロナとレアル・マドリードが今節を先に消化したかつ、“内弁慶”と揶揄され続けたアウェイゲームというプレッシャーのなかで、盤石な試合運びを披露。優勝争いに喰らいついている。

苦手としてきたアウェイゲームだったが、これで7戦6勝1敗と大きく勝ち越し。試合後、インタビューに応じたバエナは、「チームは守備でも攻撃でも、とても愚直にプレーしたから、大きな勝ち点3を獲得できた」としつつ、「僕らは自分たちのプレーに集中するだけ。バルサやマドリーを気にせず、自分たちの道を歩んでいけば、物事はうまくいくはずだ」と一意専心の構えで、中盤戦も戦っていくと口にした。

またデータサイト『OPTA』によると、バエナは今日のゴールで、今シーズンのラ・リーガにおいてエリア外から決めたシュートを『4』に伸ばしており、これはリーグ最多とのこと。スペイン代表のMFは、「どんな形でもチームに貢献したいんだ。それがゴールやアシストならさらにいいね」と胸の内を明かしている。

そんな“10番”を擁するアトレティコ・マドリードの次戦は、25日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節バイキング戦となる。

【ゴラッソ】“ロケット”のようなミドルシュートを決めたバエナ



