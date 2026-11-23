ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人は、筋肉系トラブルにより長期離脱の可能性があるようだ。22日、ドイツ誌『Kicker』が報じている。

塩貝は21日、ブンデスリーガ2部第12節ホルシュタイン・キール戦で65分から途中出場すると、チームの2点目に関与するなど3－0の勝利に貢献。しかし85分に、左ハムストリングを痛めて途中交代を余儀なくされていた。

そんな塩貝だが、「長期離脱の可能性」が懸念されているようだ。ドイツ誌『Kicker』は、「試合終了間際、スプリントした際に左太ももの裏を押さえて倒れ込んだ。痛みは激しく、テーピングを厚く巻かれたものの、自力でピッチを去ることはできず、担架で運ばれることとなった」とした上で、「懸念されるのは、この21歳のFWが今季の残り試合をすべて欠場する可能性だ。月曜日に行われるMRI検査で、筋肉の損傷の程度が明らかになる見通しである」と重傷かもしれないと記した。

また同誌は、「シオガイは、ここ数週間と同様に途中出場からピッチに入ると、すぐさまゲームに溶け込み、その価値を証明してみせた。ホルシュタイン・キールを3－0で下したホーム戦において、彼はチームにとって重要な2点目のゴールに関与したのだ」としつつ、「これはシオガイ本人とっても、クラブにとっても非常に苦い出来事だ。彼は、レギュラーのCFであるロベルト・グラッツェルを脅かす存在として、激しい競争を繰り広げていた」と好調を維持していただけに、大きな痛手だと付け加えている。