日本サッカー協会（JFA）は23日、公式SNSを更新し、2022年11月23日に行われたFIFAワールドカップカタール2022 ドイツ代表戦を振り返った。

JFAは「On This Day」と題して、当時の試合結果を再投稿。カタールのハリファ・インターナショナル・スタジアムで行われたグループステージ初戦で、日本代表はドイツ代表と対戦した。前半33分にイルカイ・ギュンドアンのPKで先制を許したものの、75分に途中出場の堂安律が同点ゴールを挙げると、83分には浅野拓磨が逆転弾をマークし、2-1で勝利を収めた。優勝経験を持つ強豪ドイツを相手に逆転勝利を飾り、カタール大会を白星でスタートさせた。

その後はコスタリカ代表に敗れたものの、最終節でスペイン代表にも勝利。グループEを首位で突破し、決勝トーナメント進出を果たしている。ドイツ撃破から4年、JFAの投稿に世界を驚かせた一戦の記憶が改めて刻まれた。強豪国を相手に劣勢を跳ね返したこの一戦は、森保ジャパンが歩んだ8年間を象徴する試合の一つであり、同体制のベストゲームとしても記憶されている。

【スコア】

ドイツ代表 1－2 日本代表

【得点者】

1－0 33分 イルカイ・ギュンドアン（ドイツ代表）

1－1 75分 堂安律（日本代表）

1－2 83分 浅野拓磨（日本代表）

【スターティングメンバー】

ドイツ代表（4－2－3－1）

ノイアー；ズーレ、リュディガー、シュロッターベック、ラウム；キミッヒ、ギュンドアン（67分 ゴレツカ）；ニャブリ（89分 ムココ）、ミュラー（67分 ホフマン）、ムシアラ（79分 ゲッツェ）；ハフェルツ（79分 フュルクルク）

日本代表（4－2－3－1）

権田修一；酒井宏樹（74分 南野拓実）、板倉滉、吉田麻也、長友佑都（57分 三笘薫）；遠藤航、田中碧（71分 堂安律）；伊東純也、鎌田大地、久保建英（HT 冨安健洋）；前田大然（57分 浅野拓磨）





【ゴール動画】交代策ズバリ！ 堂安＆浅野のゴールで逆転勝利