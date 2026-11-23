リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、マンチェスター・ユナイテッド相手の圧勝を振り返った。クラブ公式サイトが伝えた。

22日、プレミアリーグ第11節でリヴァプールはホームの『アンフィールド』にマンチェスター・Uを迎えた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督を新たに迎えた相手をホームに迎えた中、開始早々の8分にビッグチャンス。自陣からのロングボールに単独で抜け出したアレクサンダー・イサクだったが、ボックス手前でレニー・ヨロに倒されると、ヨロは一発退場に。数的有利になると、このファウルで得たフリーキックをドミニク・ソボスライが直接決めて先制に成功する。

勢いに乗るリヴァプールは、13分にはリオ・エングモアの仕掛けから最後はフロリアン・ヴィルツが技ありボレーを決めて追加点。2点リードのまま試合を進めると、66分にはエングモア、82分にはビクトル・ムニョスも追加点を奪い、4ー0の圧勝に終わった。

試合後の記者会見に臨んだイラオラ監督は、「満足できる点はたくさんある。相手は10人だったため、試合展開は不利な状況だったと思うが、自分たちの仕事をこなさなければならなかった。チャンスを作り、ゴールを決め、何よりも相手に希望を与えなようにしなければならない。全体的に見て、非常にうまくやれた」と、早々に数的有利になった中で、しっかりとチーム全体が機能したと語った。

相手はポチェッティーノ監督の初陣を迎えたマンU。情報が全くない中での試合となったが、イラオラ監督は難しさを感じていたという。「相手のラインアップを受け取った後も、彼らがどのような布陣で臨んでくるのか、誰がウイングで誰がサイドバックを務めるのか、全く見当がつかなかった」とコメント。それでも、ここまでの積み上げもあり、選手たちがしっかりと対応できたとし、「我々はすぐに彼らに上手く対応できたと思う。相手が取り得るあらゆる選択肢を検討し、選手たちも我々の意図を深く理解し始めている。こういった調整にかかる時間も短くなっている」と、手応えを感じたようだ。

早々にヨロが一発退場となったことが、大きくチームを後押しすることになったが、退場のシーンについては「明らかに彼が最後の選手だったと思う。明らかにファウルだ」とコメント。「アレックス（イサク）とゴールキーパーのどちらが先にボールに届いたかはわからない。ただ、明らかなファウルで、彼は最後の選手で、GKに逆らってプレーしていた」と、妥当な退場だろうとの見解を示している。

【動画】リヴァプールが新体制のマンU相手に4発圧勝