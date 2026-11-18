Uber Japanは11月16日、「福利厚生の実態調査」の結果を発表した。同調査は10月9日～11日、全国の福利厚生の業務に関わる企業の担当者および利用者である従業員416名を対象に、インターネットで実施した。

自社で契約している福利厚生サービスについて尋ねたところ、充実度を「高い」と評価したのは全体の59.9%だった。一方、使いこなし度は58.4%、満足度は50.5%が「低い」と回答し、実利用に課題がみられた。

立場別では、福利厚生業務の担当者の76.0%が充実度を高く評価し、満足度(63.4%)や使いこなし度(59.6%)も約6割に達したのに対し、従業員の評価は充実度43.8%、満足度35.6%にとどまっている。従業員の76.4%が「使いこなせていない」と回答しており、運用側と利用側で認識や満足度に大きな隔たりがあることがわかった。

福利厚生を利用する際に重視することを尋ねると、最も多い回答は「金銭的な負担が減る」(51.0%)だった。生活費の軽減に魅力を感じる人は計88.7%にのぼっている。

特に就業時間中の食事に不便や困りごとがある人は52.4%と半数を超えた。具体的な困りごとの上位は、「食事代の負担が大きい」(37.2%)「社員食堂がない/利用できる食事提供サービスがない」(33.9%)「オフィス周辺に利用できる飲食店が少ない」(30.9%)などだった。あったら嬉しい福利厚生は「家賃補助/住宅手当」「旅行・宿泊費補助」に加え、オフィスや外部のレストラン、フードデリバリーなどで利用ができる食事補助も挙げられている。

担当者に、自社の福利厚生の運用・管理などの悩みについて聞くと、「従業員が使いこなせているか分からない」(27.9%)が最も多く、「サービスを増やすほど管理が難しくなる」(26.0%)、「ニーズに合うものを用意できているか分からない」(23.1%)が続いた。一方、従業員の悩みは「利用したい福利厚生がない」(21.6%)、「自分に合うものがない」(21.2%)、「手続きが複雑」(15.6%)などが上位に並んだ。

福利厚生を「全従業員が公平に利用できる」への肯定的な回答は65.9%だった。メリットに差があると感じる人にその理由を尋ねると、「職種によって利用しやすさが違う」(35.9%)、「家族構成によって利用しやすさが違う」(34.6%)、「自分のライフスタイルに合う福利厚生が少ない」(34.2%)という回答が多かった。担当者側でも、「従業員によって利用できる福利厚生に差が生じている」が悩みの26.0%を占めている。

「福利厚生を利用したい」と思う手間の程度について聞くと、「スマホですぐ使える」「数分の簡単な申請なら使いたい」が合わせて約5割に達した。魅力的な形は「複数の選択肢から自分で選べる」(44.7%)や「予算内で好きな用途を選べる」(40.6%)が上位で、最も理想に近い福利厚生の形では、「自分のライフスタイルに合った福利厚生を選べる」(29.3%)が多くの支持を集めた。担当者が重視する見直し点も「手続きの簡便さ」「公平性」「選択肢の増加」が並んでいる。

消費経済アナリストの渡辺広明氏は今回の結果を受け、「今回の調査で注目すべきなのは、毎日のランチのような身近な出費が軽くなる実感を従業員が福利厚生に求めているという点です」と指摘。そのうえで「これから必要なのは、場所や働き方を問わず、従業員が普段の生活の中で自然に簡単に使える福利厚生です」との見解を示している。

UberはUberの食事提供プログラムや乗車サービスを法人向けに活用できるサービス「Uber for Business」を展開しているが、こういったサービスが「従業員が普段の生活の中で自然に簡単に使える福利厚生」の選択肢の一つとなってくるであろう。