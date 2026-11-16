UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1最終節（第6節）が現地時間で15日に行われ、ベルギー代表とイタリア代表が対戦した。

準々決勝進出を懸けたグループA1の3位・ベルギー（勝ち点9）と首位・イタリア（勝ち点10）による最終節の直接対決。

試合はホームのベルギーが押し込む入りを見せたが、イタリアがワンチャンスを活かして先制に成功する。11分、カウンターから右サイドに侵攻したマイケル・カヨデのクロスがDFにディフレクトしてGKとディフェンスラインのスペースに流れると、これにフランチェスコ・ピーオ・エスポジトが見事な右足ワンタッチで合わせ、代表3試合連続ゴールとした。

早い時間帯の失点となったベルギーだったが、すぐさま反撃。15分には左サイドのジェレミー・ドク、ケヴィン・デ・ブライネを起点にボックス付近で鮮やかなダイレクトのパス交換から最後はゴール前のマキシム・デ・カイペルのワンタッチシュートで追いつく。

さらに、22分には左CKで大外からの折り返しがゴール前で混戦を生むと、最後はナタン・ンゴイが蹴り込んで、DF2人のゴールで試合を引っくり返した。

これで完全に勢いづいたホームチームは26分、シャルル・デ・ケテラーレへのロングボールを起点に複数の選手が絡んだ攻撃を仕掛けると、ボックス手前でデ・ケテラーレの落としに反応したドクがボックス内の密集でDF4枚を抜き去る圧巻の仕掛けから左足シュートを突き刺し、圧巻の個人技で3点目まで奪ってみせた。

痛恨の連続失点による動揺が見受けられ、なかなかリズムを掴めないイタリアに対して、攻守に圧倒するベルギー。前半終了間際には相手のミスを突いたショートカウンターからデ・ブライネが強烈な左足シュートを枠に飛ばすが、ここはGKジャンルイジ・ドンナルンマのビッグセーブに阻まれた。

2点ビハインドで試合を折り返したイタリアはハーフタイムに2枚替えを敢行。フェデリコ・ディマルコ、イッサ・ドゥンビアを同時投入した。

後半はイタリアがボールを保持しながらリスクを冒して前に出た一方、ベルギーもドクやデ・ブライネを起点とした鋭いカウンターでより効果的にチャンスを作っていく。

なかなか2点目を奪えないイタリアは若手の投入や3バックへの変更で変化を加えていくが、これもいまひとつ機能せず。そんななか、80分はベルギーのロングカウンターが発動。ドクの複数のDFを無効化する局面打開から数的優位でゴール前に迫ると、最後はデ・ブライネのラストパスに反応したディエゴ・モレイラのシュートでトドメの4点目を奪取。

その後、試合終了間際にはベルギーのハンドでイタリアがPKを得たものの、キッカーのピーオ・エスポジトの左隅を狙ったシュートはGKセンヌ・ラメンスのビッグセーブに阻まれ、試合はこのまま4－1でタイムアップ。

この結果、ベルギーが首位のフランスに次ぐ2位で準々決勝進出を決め、敗れたイタリアは一気の3位転落で準々決勝進出を逃した。

【スコア】

ベルギー代表 4－1 イタリア代表

【得点者】

0－1 11分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（イタリア代表）

1－1 15分 マキシム・デ・カイペル（ベルギー代表）

2－1 22分 ナタン・ンゴイ（ベルギー代表）

3－1 26分 ジェレミー・ドク（ベルギー代表）

4－1 80分 ディエゴ・モレイラ（ベルギー代表）

【ゴール動画】ドクら躍動のベルギーのゴール！