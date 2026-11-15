9000人が見守ったホームゲームを3ゴールで彩った。サンフレッチェ広島レジーナは14日、ＷＥリーグ第9節でジェフ千葉レディースをホームのエディオンピースウイング広島（Eピース）に迎えて3－0で勝利。リーグ戦6試合無敗だった好調の千葉Lを撃破して2連勝を飾った。

広島は試合の立ち上がりから千葉Lの勢いに押されていたが、13分にセットプレーから価値ある先制点を奪った。DF早間美空が右CKで精度の高いボールを送ると、うまくマークを外したFW松本茉奈加が頭で合わせる。これは相手選手にブロックされたが、ゴール前のDF朝倉加奈子がこぼれ球に反応し、右足トラップから素早く反転して技ありシュートを叩き込んだ。

「マツさん（松本）が触りそうなのが見えたので避けようとしたら、ボールが相手に当たって、ちょうど自分の胸の前にこぼれてきました。相手より先に触ろうと意識したらうまくターンできて、そのまま足を振ることができました。もう無我夢中でした」（朝倉）

大卒ルーキーのホームでの勝負強さが光った。今年1月に広島に加入した日本体育大学出身の朝倉は、センターバックながら直近5試合のホーム公式戦で3点目を記録。どれもCKの流れでこぼれ球を押し込む形だった。「応援の後押しは絶対にあると思います」とサポーターに感謝する背番号4は、「ホームだと自分のところにこぼれてきてくれるので、いい準備をし続けて、勝負強さを発揮したいです」とさらなる活躍を期した。

待望の追加点は73分。広島は鮮やかな流れでゴールを決め切った。左サイドでボールを奪い返したMF中嶋淑乃の華麗なヒールパスで攻撃に転じると、MF上野真実がつなぎ、中央のMF渡邊真衣が持ち上がって絶妙なスルーパス。ゴール前に飛び出したのは、攻撃参加が持ち味のMF島袋奈美恵だ。

「ゴールを決めたい強い気持ちを持ってピッチに入りました」と64分に右ウイングで途中出場した島袋は、逆サイドで仲間がチャンスを作ると、「もう『ボール来て、お願い！』って思いながら入りました」とパスを信じて走り込み、巧みなトラップからGKとの一対一を冷静な右足ループシュートで制した。

「GKが真正面から来るのは見えていて、もう（GKの）脇を狙うしかなかったので、ちょっと浮かせば入るかなと思いました。ファーストタッチが上手くいって、GKも出てくるのがスローに見えて、今までで1番落ち着いてシュートを決められたと思います。すごい歓声とみんなの喜びで、ゴールが入ったって実感したので本当にうれしかったです」（島袋）

以前から「常にゴールに向かうことと、味方を追い越すことは意識しているし、自分のところにボールが来たら思い切りよく足を振って、常にゴールを狙っていきたいです」と結果に貪欲だった背番号20は、2023年4月29日のAC長野パルセイロ・レディース戦以来、4シーズンぶりの得点となった。

島袋はこれがEピース初ゴール。得点後はゴール裏の広島サポーターを煽るように叫び、気持ちのこもったガッツポーズでスタンドを沸かせた。「ピースウイングができたときから、このスタジアムでゴールを決めてみんなと喜びたいなと思っていたので、それが叶えられて本当によかったです」と試合後のミックスゾーンでも笑顔が弾けた。

さらに、ダメ押しの3点目は後半アディショナルタイム3分に生まれた。CKからの二次攻撃でMF小川愛がクロスを入れると、「GKがキャッチするだろうなとは思ったけど、なんかこぼれてきそうだなとも思った」とMF呉屋絵理子の嗅覚が働いた。相手GKのキャッチミスでゴール前にボールが落ちると、「勝手に体が動いていました」と背番号3が強い得点意欲を表すように体を投げ出し、泥臭く押し込んで追加点を奪った。

呉屋は昨夏に右ひざの大怪我を負って長期離脱を強いられたが、今年8月に469日ぶりに公式戦復帰。長いリハビリを乗り越え、これが復帰後初ゴールとなった。「これを1つのきっかけにして、自分も（波に）乗れればいいですし、チームも乗せることができれば最高です」とさらなる活躍を誓った。

無失点勝利でリベンジを果たした。広島は9月19日に行われたクラシエカップ・グループステージ第2節で千葉Lに0－1で今季ホーム初の敗戦。対千葉L戦ではホームで初黒星を喫していた。

朝倉は、「あの試合は自分たちがやりたいことをさせてもらえず、前に前にボールを奪いに行く自分たちの良さを出し続けようとした結果、背後を取る相手の長所にやられてしまった」と前回の敗戦を振り返り、「今日は（ボールを奪いに）行くタイミングと、引き込むところと、みんなで構えるところで前の失敗を生かして、うまくいい守備ができたと思います」と悔しさを糧につかんだ快勝に胸を張った。

広島は、この試合から「VIOLET CHRISTMAS 2026」と銘打ち、男女合計5試合でクリスマスイベントを開催。9031人が来場した千葉L戦後は、歌手のMay J.さんが登場してクリスマススペシャルライブで会場を盛り上げた。

攻守で勝利に貢献した朝倉は、「自分がクリスマスのイベント担当で、目指せ1万人だったけど、9000人も入ってくださると、やっぱりモチベーションはより高まります」と喜び、May J.さんのライブも「歌が上手すぎました。勝って聞けたのが本当によかったです」と堪能。快勝と美声の余韻がEピースを優しく包み込んだ。

取材・文＝湊昂大