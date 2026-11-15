AFCアジアカップ2027（サウジアラビア）延期に加え、12月30日の国際親善試合の中止も決定し、2018年から続いてきた森保一監督率いる日本代表もこの11月シンガポール遠征でラストを飾ることになった。

特に14日の初戦・ブラジル代表戦は集大成という位置づけにふさわしい一戦。森保ジャパンは2022年6月、2025年10月、そして2026年6月のFIFAワールドカップ2026（W杯）ラウンド32と過去3度王国に挑み、1勝2敗と負け越していた。親善試合とはいえ、ここでブラジルを撃破し、W杯のリベンジを果たせれば、選手たちは森保監督の恩に報いることもできるし、FIFAランキングを上げられる。日本にとっては非常にモチベーションの高いゲームだった。

「今回は結果だけじゃなく、内容も求められる試合。アグレッシブに行って、それでひっくり返される可能性もありますけど、新たなチャレンジをして、自分たちに足りないものを理解することも必要。少なからずよりアグレッシブに戦いたい。それが4年後のW杯の日本代表のためになる」と語気を強めたのは、鎌田大地とともにボランチを組んだ田中碧。

ご存じの通り、4カ月半前のヒューストンで終盤に出場し、まさかのボールロストから逆転弾を食らう要因を作ってしまったのが、この背番号17。本人は号泣し、ピッチから起き上がれず、取材にも対応できなかった。

まさに絶望の淵を経験した男が今季プレミアリーグで積み上げたものをどこまで出せるのか。日本勝利の原動力になれるのか。そこが試される場でもあったのだ。

「試合が近づくにつれて、いろんな思いが頭の中に浮かびました。森保さんが最後なのもありますし、全員が気合を入れて入ったし、自分たちがどこまでできるのかはすごく興味深かった」と本人も新たな意欲を持ってピッチに立った。

この日の田中碧はヒューストンの時とは全くの別人だった。序盤から相手に対して激しい球際・寄せを披露。これまでの日本は「佐野海舟がいないとボール奪取力が下がる」という印象だったが、鎌田・田中碧コンビでも引けを取らないどころが、互角以上のパフォーマンスを見せつけた。アンドレ・ルイスを堂安律と挟んでボールを奪い取った前半25分のシーンに象徴される通り、本当にタフになった男の姿が随所に光った。

前半43分にペナルティエリアに侵入してきたハフィーニャに思い切って体を寄せ、PKを取られそうになったシーンでも「全然別に。あれを取られたらしょうがないと思っていたんで。ああやって前から行く分、個人能力が必要なシーンはあるので、そこでいかに守り切るかを後ろの選手は求められるので」と本人はアッケラカンと回答。1つ1つのプレーや出来にナーバスになりがちだった以前の田中碧とは違ったマインドで戦っていたのだ。

ヴィニシウス・ジュニオールの圧倒的個人技で2点を奪われ、2－2になっても、背番号17は動じなかった。最終盤は佐野航大と交代してベンチから戦況を見守ることになったが、苦労人・坂元達裕の決勝弾が飛び出した時には歓喜を爆発させたはず。

昨年に続いてブラジルから金星を挙げた後、田中碧は「結構、冷静ですけど、とてつもなく嬉しいですね」と独特の言い回しで本音を吐露した。

「今日は前半の後半、失点する前だったり、どうしても押し込まれるシーンがありましたけど、ワールドクラスのヴィニシウスのシュート2本のようなシーンしかピンチを与えなかった。比較的チャレンジングな姿勢を示したうえで、ピンチがなかったというのは、チームとしてすごくよかったですね」と彼は目に見える成長を感じられたことが心から嬉しかったという。

そして何より、彼自身のマインドの変化が顕著だった。正直言って、2026年W杯のブラジル戦の時は、1－1で劣勢を強いられていた後半33分からの出場ということで、やや腰が引けていた印象もあった。けれども今回は「自分はやれるんだ」という強靭なメンタリティを90分間、高いレベルで維持できた。それはやはり今季リーズでの圧倒的パフォーマンスから来るところが大だろう。

「本当に日頃からやれている環境が自分を成長させてくれているのかなと。世間が見るクラブの格で言えば、もちろん世界各国のトップ選手の方が上のクラブにいるのは事実ですけど、自分は今いるクラブで彼らと対等に戦えている。そこは大きいですね」

「あとは自分の限界を決めずに日々、取り組めているのがよかったのかなと。サッカー選手は『ここが限界かな』とある程度、感じるもの。大人になるところはありますけど、自分はもっと超えられるんじゃないかなとつねに模索しながらやれている。だからこそ、ここまで来れたなと思います」

田中碧は神妙な面持ちで語ったが、4カ月半前の地獄のような経験も全てエネルギーにしてさらなる高みを追い求めてきたのは確かだ。川崎フロンターレU－12時代の恩師・高崎康嗣・現京都U－18監督も「努力のスピードが凄まじい」と語っていたが、挫折を力にできるのはこの男の武器に他ならないのだ。

「でも今日も自分が数字を残せたわけじゃないし、もっともっとやれることがある。引き続きやらなきゃいけないと思います」

改めて自らを奮い立たせた彼には森保ジャパンが一区切りになっても、やるべきタスクがある。次の2030年W杯は31歳。中盤のリーダーとして力強く日本を引っ張らなければいけない。今回のブラジル戦の彼はその布石を打ったと言っていいはずだ。

取材・文＝元川悦子

【ゴール動画】日本vsブラジル