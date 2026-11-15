ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）が、代表戦で3試合ぶりのゴールを記録した。

ハーランドは14日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節のウェールズ代表戦に先発出場すると、1－0で迎えた68分に絶妙なパスからアンドレアス・シェルデルップのゴールを演出。さらに、88分にはハーランドがPKからダメ押しゴールを決め、3－1での勝利に貢献した。

3連敗中だったチーム状況のなか、代表戦では2試合得点がなかったハーランドにとってはこれが3試合ぶりのゴールとなったが、スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、ノルウェー代表通算60試合出場目を果たしたハーランドは、これが代表通算66ゴール目となり、驚異的なペースで得点を積み重ねていることが伝えられている。

欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』によると、4試合ぶりの勝利を手にした試合後、ハーランドはノルウェーのテレビ局『TV2』で、「本当に大きな意味を持つことだ。僕たちはこれまで、素晴らしい旅路を共に歩んできた。その一員でいられることは、実に特別なことだ」と勝利した喜びを口にしている。

【ハイライト動画】ハーランドがウェールズ代表戦で1ゴール1アシストの活躍