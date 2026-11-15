『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦で、劇的勝利を飾った日本代表。その勝利につながるワンプレーを見せたのは、86分からピッチに立った佐野航大だった。

「短い時間ですけど守備で締めつつ、攻撃になったらしっかりと出ていこうということは意識していました」と自身のタスクを整理してピッチへ。ファーストプレーから果敢なチェックで流れを引き寄せようとした。2-2で迎えた後半アディショナルタイム、兄・佐野海舟のドリブルが起点となり、決勝ゴールが生まれる。グラウンダーのクロスに小川航基は合わせきれなかったが、こぼれ球を拾った佐野航大がシュート。これが相手に当たって再びこぼれると、坂元達裕が押し込み、劇的な決勝ゴールとなった。

ベンチから戦況を見守っていた際から「オープンなスペースはあると見ていた」という。「ボールを預ければ、そこにスプリントできると思ったので、それが得点につながって良かったです」と、3列目からの飛び出しでシュートまで持ち込み、結果的に決勝点を演出した。もちろん「欲を言えば自分が決めたかった」。「でも、チームが勝ったので。もうそれだけです」とブラジル撃破を喜んだ。

次戦は森保ジャパンの最終戦となり、中2日でパラグアイ代表と対戦する。ボランチとしてブラジル戦に先発出場した鎌田大地がクラブ事情により離脱したこともあり、出番が巡ってくる可能性も高い。「準備はできています。クラブでもしっかりといいパフォーマンスが継続できていますし、今日のこの勝ちを無駄にしたくない。森保さんが最後ということもあるので、2連勝で終わりたい」と次戦を見据えた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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