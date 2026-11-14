日本代表を指揮する森保一監督が、ブラジル代表相手の劇的な勝利を振り返った。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が14日に行われ、日本代表とブラジル代表が対戦した。

1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す日本は、シンガポールの地で約5カ月ぶりにブラジルと相まみえた。

試合は立ち上がりからアグレッシブに入った日本が15分に久保建英、19分に中村敬斗が続けてゴールを奪取。効率よく2点を先行するが、前半33分にヴィニシウス・ジュニオールにゴラッソを叩き込まれて失点。それでも、1点リードで試合を折り返した。

互いにメンバーを入れ替えながら迎えた後半は押し込まれる展開が続くと、75分に再びヴィニシウスにゴールを決められて同点に追いつかれた。以降は守勢が続いたものの2ー2のイーブンを維持すると、後半アディショナルタイムにはカウンターからの波状攻撃で途中出場の坂元達裕に代表初ゴールが生まれ、劇的な形でワールドカップのリベンジを果たすとともに、対ブラジル2勝目を挙げた。

同試合後、スタジアムでフラッシュインタビューに応じた森保監督は「今日もこのシンガポールに青色のユニフォームを着た日本人の方々がたくさん応援しに来てくれて、選手の後押ししてくれました」とスタジアムに駆けつけた日本代表サポーター、それぞれの場所で応援してくれたファンへの感謝をまず口に。その上で粘り強く勝ち切った試合内容について、こう語っている。

「攻撃も守備もまずはアグレッシブに戦っていこうと。ただ、アグレッシブが勢いだけにならず、メリハリはつけていこうということを、選手たちがアグレッシブに自信を持って勇気を持ってチャレンジしながらも、きっちり我慢するところは我慢しながら、いい戦いをしてくれたかなと思います」

1年前に日本で行われ、同じスコアで勝利した初勝利時とは異なり、今回のブラジルは日本の実力を評価した上で本気モードの戦いを見せており、その相手に勝ち切った意味は大きい。

森保監督も「我々がリードしたことによって、相手がさらにテンションが上がって、その中で自分たちが何ができるかというところを、世界トップ基準で今日は選手たちがやり遂げてくれたと思っています」と素直に勝利の喜びを噛みしめる。

さらに「親善試合ではありますけど、こういう勝利と戦いを積み重ねて、ワールドカップの舞台でも勝てると思うので、選手たちには引き続きチャレンジしてほしいと思いますし、日本が世界一になれるということを一緒に夢見て、テレビの前の皆さんにも応援と共闘し続けていただけたらと思っています」と、FIFAワールドカップ2030での悲願達成へこの姿勢を継続してほしいとしている。

そして、17日に行われるパラグアイ代表との自身ラストマッチに向けては「一戦一戦戦っていくということで、これまでもやってきましたし、次のパラグアイ戦に向けて勝利と成長を目指して、これまで通りベストを尽くしたいと思います」と意気込みを語った。

【ゴール動画】日本vsブラジル