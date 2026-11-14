サッカー界のレジェンドの1人である元ブラジル代表FWロナウジーニョが、15日に行われるセリエC第14節のフォルリ戦で11年ぶりの現役復帰を果たすことになる。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が伝えている。

現役時代にバルセロナやパリ・サンジェルマン、ミランといったクラブで活躍したサッカー界のスーパースターの1人であるロナウジーニョ氏。引退後はメディアの仕事や古巣バルセロナでアンバサダー職などを務めてきたが、現在46歳の元メガクラックはセリエCのラヴェンナで少数株主になるとともに、クラブのマーケティング部門でクラブの成長を支援すると新たな挑戦に臨むことが発表されていた。

その後、現役復帰の意向も明かしたロナウジーニョはコンディション調整に励んだ中、15日に行われるフォルリ戦で先発メンバーに名を連ねることが明言された。

現在チームを率いるアンドレア・マンドルリーニ監督は「彼は間違いなく先発する。我々には結果が必要だからだ。我々は常に3トップで戦っており、彼もその一人としてプレーする」と、先発起用を明言した。

フルミネンセ時代の2015年9月26日以来の実戦となるロナウジーニョだが、チームトレーニングには2日間ほどしか参加しておらず、ほぼぶっつけ本番でのプレーとなるという。

ただ、ラヴェンナのFWシモーネ・ラッビは、チームにPKのチャンスが訪れた場合、ロナウジーニョがキッカーを務めることになることを明かしており、得点のチャンスは十分にありそうだ。

なお、ラヴェンナは現在セリエCで2位に位置しており、セリエB昇格へ順調な滑り出しを見せている。