ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』を振り返った。ブラジルメディア『グローボ』が伝えた。

14日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジルは日本と対戦。2025年10月に日本で対戦した際には3ー2で逆転負けを喫したものの、今年のFIFAワールドカップ2026のラウンド32では2ー1と逆転勝利を収めた相手だ。

試合前にも日本を警戒していたアンチェロッティ監督だったが、試合は前半から苦しいものに。ブラジルがチャンスを作りながらも、久保建英、中村敬斗と日本にカウンターから2点を先行される展開となる。それでもヴィニシウス・ジュニオールが、前半と後半に強烈なミドルシュートを決めて同点に。その後もブラジルが押し込んでいたが、後半アディショナルタイムに日本が坂元達裕のゴールで勝ち越しに成功。ブラジルは2ー3でまさかの敗戦に終わった。

日本の決勝ゴール時にはピッチ上で混乱が起き、アンチェロッティ監督とハフィーニャが退場処分を受けたブラジル代表。試合後の記者会見でアンチェロッティ監督は退場について言及し、「選手がピッチに出ていたので、私がベンチをコントロールできていなかったという理由でレッドカードを出された」と理由を明かした。

チームはまさかの敗戦。「結果は残念だ。負けるのは好きではないが、良かった点を見つめ直さなければいけない」と語ったアンチェロッティ監督は、「結果はさておき、我々は自分たちが望むようにプレーし、激しくプレーした。日本のカウンターは危険だった。ハイプレスを仕掛けようとした結果、かえって守備が手薄になった」と、良いパフォーマンスを見せていたと強調。「初めて出場した選手の中には、質の高いプレーを見せた選手もいた。結果は審判の振る舞いに影響された。ハイレベルな試合だったが、彼はこの種の試合を裁く経験が不足していた」と、途中出場させた若手のパフォーマンスも評価したが、主審のジャッジについては最後まで不満を見せた。

アンチェロッティ監督にとっては、日本代表と3度目の対戦となり、2敗目を喫した。日本については、「日本は組織的なチームで、激しいプレーとファウルで我々のカウンターを阻止してきた」と評価。「昨日も言ったが、森保の仕事ぶりはとても良い。日本は強豪チームであり、トップレベルで十分に戦えるチームだ」と、改めて日本代表を評価した。

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