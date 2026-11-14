スペイン紙『マルカ』が、日本代表戦で圧巻の2ゴールを挙げたブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）の復活に期待を寄せている。

ブラジル代表と日本代表は14日に『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で対戦。日本代表が久保建英と中村敬斗の得点で前半のうちに2点をリードした後、クラブでも不調のヴィニシウスが牙を剥いた。35分に右足一振りで無回転の強烈なミドルシュートをゴール左上に叩き込むと、75分にはセットプレーの流れから再び右足でミドルシュートを放ち、同点ゴールを記録した。

しかし、ヴィニシウスの奮闘も実らず、後半アディショナルタイムに坂元達裕の代表初ゴールで日本代表が劇的に勝ち越し成功。ブラジル代表は2－3で敗れた。

『マルカ』は「守備はもろく、中盤は機能せず、攻撃でも見せ場がほとんどなかった」とわずか4分間で2失点を喫したブラジルの前半を酷評。続けて、「だが、才能は最も必要なときにこそ姿を現す。それを証明したのがヴィニシウスだ。ここ数週間批判にさらされていたレアル・マドリードのアタッカーは、ペナルティエリア外からの強烈な一撃で存在感を示した」と、格の違いを見せつけた背番号「7」に賛辞を送った。

「とてつもないシュートがゴール隅に突き刺さった。この一発でアンチェロッティのチームは目を覚まし、ここから試合の主導権を握った。後半、ブラジルは別のチームのような姿でピッチに戻った」

「ヴィニシウスはペナルティエリア手前から2本のスーパーゴールを決め、0－2からブラジルを救い出した。レアル・マドリードでの成績をめぐる議論が続く中で生まれた。マドリードでは今季まだ1ゴールしか挙げていない」とレアル・マドリードの地元紙は綴り、クラブでの復活にも期待を寄せた。

【動画】衝撃のミドル2発！ ヴィニシウス復活の兆し