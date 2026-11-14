14日、日本代表は『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表と対戦。日本代表の中村敬斗（リヨン）が偉大な記録を残した。

FIFAワールドカップ2026のラウンド32で対戦した日本とブラジル。佐野海舟のゴールで日本が先制するも、ブラジルが意地を見せて土壇場で逆転勝利。日本のW杯が終了した。

2025年10月に史上初となるブラジル戦勝利を収めていた日本だが、W杯での敗戦から4カ月半後にリベンジの機会が。森保一監督にとって4度目となるブラジルとの一戦では、15分にカウンターからW杯は出場が叶わなかった久保建英が先制ゴールを記録。そして19分には、右サイドを仕掛けた中野就斗からのグラウンダーのパスをボックス内で受けた中村が落ち着いて左隅に決め、リードを2点に広げた。

日本は前回の対戦まででブラジル相手に9得点を記録していたが、いずれも別の選手が決めていた。そんな中、このゴールを記録した中村は2025年10月の対戦でもゴールを決めており、日本人として初めてブラジルから複数得点を記録した選手となった。なお、これまでの得点者は福田正博、中村俊輔、大黒将志、玉田圭司、槙野智章、南野拓実、中村、上田綺世、佐野海舟。ここに久保と中村が加わることとなった。

試合は前半が終了し、ヴィニシウス・ジュニオールの右足での強烈ミドルが決まり、2ー1で日本がリード。残り45分で、しっかりと勝利を収められるか注目だ。

【動画】中村敬斗が落ち着いてゴール！ブラジルから初の複数得点を奪う