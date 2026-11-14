14日に行われる『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
日本代表にとっては1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す一戦となる。退任まで残り2試合に迫った森保一監督は、10月のニュージーランド戦に続いて4バックを継続させる予想だ。
GKには欧州で評価急上昇中の鈴木彩艶。4バックは右から中野就斗、瀬古歩夢、町田浩樹、伊藤洋輝が並びそうだ。大ケガから復帰した町田は、2025年6月のオーストラリア代表戦以来の代表戦出場となる。
田中碧と鎌田大地がボランチのコンビを組み、2列目は右からキャプテンの堂安律、久保建英、中村敬斗。最前線には前田大然が入る。
日本代表vsブラジル代表戦は11月14日（土）日本時間19時15分キックオフを予定。テレビ朝日系列で生放送、U-NEXTで無料ライブ配信される。
■日本代表 ブラジル代表戦スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
6 中野就斗（サンフレッチェ広島）
3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
16 町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
17 田中碧（リーズ／イングランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
13 中村敬斗（リヨン／フランス）
▼FW
11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
□日本代表 ブラジル代表戦ベンチメンバー
▽GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
2 菅原由勢（カリアリ／イタリア）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF／FW
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
26 坂元達裕（コヴェントリー／イングランド）
7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川航基（FC町田ゼルビア）
18 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
22 佐野航大（PSV／オランダ）
9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
※メンバー外
27 松木玖生（サウサンプトン／イングランド）
28 福田師王（カールスルーエ／ドイツ）