14日に行われる『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

日本代表にとっては1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す一戦となる。一方、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、次回のW杯に向けて世代交代と新戦力の発掘に努めるなかでの一戦だ。

左インサイドハーフでの先発起用が予想されていたハイアンが直前で足首を負傷し、代役として20歳のアンドレ・ルイスがA代表デビューを飾ることになった。そのほか、10番のハフィーニャや7番のヴィニシウス・ジュニオールといった世界屈指のタレントも先発に名を連ねている。

ブラジル代表vs日本代表戦は11月14日（土）日本時間19時15分キックオフを予定。テレビ朝日系列で生放送、U-NEXTで無料ライブ配信される。

■ブラジル代表 日本代表戦スターティングメンバー

▼GK

ペドロ・モリスコ（コリチーバ）

▼DF

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

▼MF

ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）

アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

アンドレ・ルイス（コリンチャンス）

▼FW

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

□ブラジル代表 日本代表戦ベンチメンバー

▽GK

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

ルーカス・ペリ（トリノ／イタリア）

▽DF

アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）

ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）

ヴァンデルソン（モナコ／モナコ）

ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）

▽MF

ガブリエル・ボンテンポ（サントス）

ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ／イングランド）

マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）

▽FW

アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）

アラン（マンチェスター・シティ／イングランド）

エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）

ハイアン（ボーンマス／イングランド）

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