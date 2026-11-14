14日に行われる『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。
日本代表にとっては1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す一戦となる。一方、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、次回のW杯に向けて世代交代と新戦力の発掘に努めるなかでの一戦だ。
左インサイドハーフでの先発起用が予想されていたハイアンが直前で足首を負傷し、代役として20歳のアンドレ・ルイスがA代表デビューを飾ることになった。そのほか、10番のハフィーニャや7番のヴィニシウス・ジュニオールといった世界屈指のタレントも先発に名を連ねている。
ブラジル代表vs日本代表戦は11月14日（土）日本時間19時15分キックオフを予定。テレビ朝日系列で生放送、U-NEXTで無料ライブ配信される。
■ブラジル代表 日本代表戦スターティングメンバー
▼GK
ペドロ・モリスコ（コリチーバ）
▼DF
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
▼MF
ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）
アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
アンドレ・ルイス（コリンチャンス）
▼FW
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
□ブラジル代表 日本代表戦ベンチメンバー
▽GK
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
ルーカス・ペリ（トリノ／イタリア）
▽DF
アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）
ヴァンデルソン（モナコ／モナコ）
ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）
▽MF
ガブリエル・ボンテンポ（サントス）
ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ／イングランド）
マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）
▽FW
アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク／ウクライナ）
アラン（マンチェスター・シティ／イングランド）
エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）