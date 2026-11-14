韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）が、13日のサウジアラビア代表戦を振り返った。14日に『聯合ニュース』が伝えた。

カタールの地で行われた親善試合で2－3の敗戦。韓国がサウジアラビアに敗れたのは、2005年8月以来、21年ぶりの出来事となった。また、同カードでの3失点は、1984年以来の出来事になったという。

キャプテンを務めたソンは試合後、「僕たちの努力が望んでいた結果につながらず、とても残念。サッカーでは思い通りにいかないこともある。気持ちを立て直して前に進み続けることが大切だ。火曜日には次の試合（ドーハでのカタール戦）が控えており、できる限りの準備をしなければならない」と語った。

サウジアラビア戦の前には、内紛が噂されていた“1992年組”と“1996年組”が問題解決を強調する異例の声明でも注目を浴びた韓国代表。92年組の当事者であるソンは、「今日は間違いなく、ポジティブな部分がたくさん見られたと思う。それだけに、僕たちができていた良い部分が試合結果のせいでかすんでしまうのは残念だ。今日はピッチ上でたくさんコミュニケーションを取った。リードを許したときには、『逆転を狙おう』、『トーナメントの試合のつもりでプレーしよう』と声を掛け合った。最近は見られなかったような気迫を感じた」と、敗戦の中でも収穫のある一戦だったと振り返った。

一方でソンは無得点に終わったことを謝罪。65分にゴール前でのボール奪取から絶好機を迎えたものの、シュートを枠の上に飛ばしてしまったエースは、「チャンスが来たら、決め切らなければならない。今日はそれができなかった。チームメイトには本当に申し訳ない。自分自身を見つめ直す必要がある」と汚名を挽回を誓った。

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