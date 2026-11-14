ブラジル代表MFハイアンが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦を欠場する見込みとなった。ブラジルメディア『globo』が伝えている。

日本戦に向けたフォーメーション練習では左インサイドハーフに入り、スタメン出場が濃厚と見られていたハイアンだが、足首を痛めて検査を受けたことが判明した。カルロ・アンチェロッティ監督は、本来アタッカーであるハイアンの中盤起用をテストする見込みで「タイプは少し違うのですが、2014年に同じシステムでアンヘル・ディ・マリアを試してみたところ、非常にうまくいきました」とレアル・マドリード時代の教え子の名前を挙げながら期待について述べていたが、負傷により日本戦への出場は難しくなった。

代役として名前が挙がっているのは、サントスに所属する21歳MFガブリエル・ボンテンポと、初招集となったコリンチャンスの20歳MFアンドレ・ルイスの2名。ブラジル代表は『4-3-3』の布陣で臨むことが濃厚で、ハイアンが入る予定だった左インサイドハーフのポジションを両選手のいずれかが務めると予想される。

ブラジル代表 日本戦予想スタメン

GK

ペドロ・モリスコ（コリチーバ）

DF

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）

MF

ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）

アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ガブリエル・ボンテンポ（サントス）またはアンドレ・ルイス（コリンチャンス）

FW

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

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