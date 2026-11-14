オランダ代表は現地時間13日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節でギリシャ代表を7－0で下した。試合後、オランダ代表を率いるシャビ監督が、内容への手ごたえを口にした。UEFA（欧州サッカー連盟）が同監督のコメントを伝えている。

ここまで2勝2分けと無敗を維持していたチーム同士の対戦は、序盤の6分、FWクリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル／サウジアラビア）のゴールでオランダ代表が先手を取ると、ここから怒涛のゴールラッシュを披露。前半だけで5点をリードし、MFタイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）はハットトリックを達成する。後半に入ってもDFユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）とFWドニエル・マレン（ローマ／イタリア）がネットを揺らし、最終的にオランダ代表は7－0で大勝していた。

試合後、シャビ監督は「このパフォーマンスには非常に満足している」と正直な気持ちを明かす。「我々は素晴らしいプレーを見せ、全員がどのように攻撃すべきかを理解していた。何度もスペースを的確に突いて攻撃し、多くの得点チャンスを作り出した。特に前半は文句なしだ」と言葉を続け、選手たちを称えた。

一方で、「これはあくまで1試合に過ぎない」とシャビ監督。「この結果に満足して気を緩めるのではなく、この調子で続けていく必要があるんだ」と引き締めたものの、「今の我々は正しい道を歩んでいる」とも主張。その理由の一つに選手たちのメンタリティーを挙げ、「選手たちの練習に臨む姿勢は本当に素晴らしく、こうした結果を得るに値するトレーニングを積めている。彼らを誇りに思っている」と口にした。

先のとおり、グループA2では前節終了時点で、オランダ代表とギリシャ代表が2勝2分けの勝ち点「8」で並んでいた。ギリシャ代表について「彼らは本当に素晴らしいチームで、特に前線には、才能に溢れた選手たちが揃っている」と語ったシャビ監督は、「ギリシャはこれまで一度も負けていなかった。こんな結果になるとは想像していなかったが、それほどまでに、我々が素晴らしいパフォーマンスを見せたということだ」と勝利を喜ぶ。「今日の勝利は、我々にとって、さまざまな面で大きな意味を持つ」と述べた。

UNL2026－27の準々決勝進出に王手をかけたオランダ代表は、現地時間16日に控えた最終節で、ドイツ代表のホームに乗り込む。

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