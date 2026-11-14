11月14日（土）日本時間19時15分〜『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦が行われる。会場はシンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）。試合の模様はテレビ朝日系全国ネット生中継、U-NEXTにてライブ配信（無料）／見逃し配信される。

FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦の逆転負けから4カ月が経過し、再戦の時を迎える。日本は佐野海舟のゴールで先制に成功したものの、後半45分間は防戦一方の展開で自陣に封じ込められ、後半アディショナルタイムに決勝ゴールを献上。“最高の景色”を目標に掲げて挑んだワールドカップは、ベスト32という結果に終わった。

第3次森保ジャパンで取り組むのが、攻守で“主体的”なサッカーを展開すること。中でも守備面は長谷部誠コーチが前から行く姿勢を押し出しており、9・10月の国内4連戦でも手応えを感じつつある。ブラジル戦に向けた取材でも、選手たちからは「主体的に」「アグレッシブに」といった言葉が繰り返し聞かれた。

「もっと積極的に自分たちからボールを奪いに行くこと。主体的に守備でもアグレッシブに行けるように。今、チームとしてミーティングで話しています（伊東純也）」。

「引いて守るのではなく、自分たちからアグレッシブに行くこと。この前のシリーズ（9・10月の4連戦）でもやってきたので、そういった姿勢をブラジル戦でも見せたい（前田大然）」。

「守ってワンチャンスで勝つのではなく、しっかりとボール保持でも対等になりたい。スタッツ的にも互角にやり合えるようにできたらいい（鎌田大地）」

森保一監督も「相手がボール保持している時に、奪いに行く回数や強度、チームとしてチャレンジしたい。攻撃ではシュート本数、チャンスの数、アグレッシブにゴールに向かってチャレンジしてほしい」と選手たちのトライする姿勢に期待を寄せている。強豪ブラジルを相手に主体的なサッカーをどこまで貫き、勝利という結果につなげられるか。次のステージへ進むための重要な試金石となる。

◆日本代表vsブラジル代表 日本のスタメンは？

トライを続ける日本代表にとって、大きな変化となっているのが4バックへの回帰だ。2025年のアジア最終予選以降は『3-4-2-1』を基本布陣として戦ってきたが、ワールドカップのブラジル戦のように押し込まれると、ウイングバックが最終ラインと同じ高さまで下がって5バック気味になり、なかなか押し返すことができなかった。最終ラインの人数を4人にすることで、前線からプレスをかける際の連動性を高め、相手のビルドアップに圧力をかけやすくなる。また、守備時に自陣へ押し込まれる展開を減らし、より高い位置でボールを奪って攻撃につなげることも狙いだ。

森保一監督は「一度やって終わりではなく、今回のシリーズでもやってみて、選手たちが3バックでも4バックでも柔軟に対応できるということを、今回の11月シリーズでも培っていけるように」と4バックへの継続的な取り組みを示唆。13日に行われた前日練習では、センターバックの伊藤洋輝が最終ラインではなく伊東純也や中村敬斗と並んで左サイドでプレーしており、ニュージーランド代表戦に続いて4バックで臨むと見られる。

GKは鈴木彩艶。4バックは右から菅原由勢、瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝の4枚。ボランチは佐野海舟と鎌田大地のコンビ。2列目は右にキャプテンの堂安律、左に中村敬斗、トップ下に久保建英、最前線には前田大然を予想した。最終ラインでは、板倉に代わってブンデスリーガで好プレーを見せている町田浩樹も先発候補。大ケガから復帰した南野拓実、9・10月の4連戦ではジョーカー起用からアシストを重ねた伊東純也の出場にも期待がかかる。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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