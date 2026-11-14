フランス代表FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）が、A代表デビュー後30試合でのゴール直接関与数で、2人のレジェンドに並んだ。FFF（フランスサッカー連盟）がデータを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第5節が現地時間で12日に行われ、フランス代表はアウェイでイタリア代表と激突。試合は序盤の10分、敵陣でGKジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）からのパスを奪ったオリーズがネットを揺らし、フランス代表が先手を取る。しかし、26分にFWフランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）に同点ゴールを奪われると、後半に入ると相手のPK失敗があったなかでも2失点を喫し、1－3で逆転負けを許した。

フランス代表にとっては、ジネディーヌ・ジダン監督就任後の初黒星となったが、オリーズは個人として、UNL2026－27で4戦連発計5ゴールを記録。加えて、今回のイタリア代表戦は、オリーズにとってのフランス代表デビュー戦だったUNL2024－25のグループA2第1節イタリア代表戦から数えて、“レ・ブルー”での通算30試合目。FFFによると、出場した30試合での個人成績は、12ゴール・11アシストだという。

つまり、オリーズはフランス代表デビュー戦からの30試合で、計23ゴールに直接関与しているわけだが、“レ・ブルー”の歴史の中で、同じペースで得点に関与した選手は2名しかいないという。

1人目は1993年10月にデビューを飾り、FIFAワールドカップフランス1998やEURO2000の優勝に貢献したMFユーリ・ジョルカエフ氏。クラブレベルではモナコやインテル等で活躍した技巧派アタッカーは、デビューから30試合で15ゴール・8アシストを刻んでいた。

もう1人は、ミシェル・プラティニ氏。EURO1984でフランス代表に初のメジャータイトルをもたらし、個人として1983年から3年連続でバロンドールを受賞したフランス代表の“将軍”は、デビューから30試合で15ゴール・8アシストという数字を残していた。

今回、オリーズはレジェンドの2人に並ぶ好スタッツを記録。通算30キャップを刻んだ現在、攻撃陣に欠かせない存在として君臨する左利きのテクニシャンは、今後も“レ・ブルー”をけん引する活躍が期待される。

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