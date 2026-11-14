マンチェスター・ユナイテッドの指揮官就任が決定したアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、複雑な胸の内を明かした。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ発足以降、クラブワーストとなるリーグ戦8試合未勝利で、降格圏内の18位に低迷しているマンチェスター・ユナイテッドは、12日にマイケル・キャリック監督を解任すると、翌13日に後任としてポチェッティーノ監督を招へいすることを発表した。

11月のアメリカ代表での2試合を終えた後の18日からマンチェスター・ユナイテッドを率いることになったポチェッティーノ監督が会見を実施。「ある意味で、これは非常に悲しい決断だ。一方で、私たちはプロフェッショナルでもある。これは、夢を叶えるための次なるステップなんだ」と語りながら、涙ながらに現在の心境を明かした。

「最も重要なのは、私たちがここで過ごした時間、分かち合った瞬間、そして成し遂げてきたこと、私たちが共に築き上げ、高めてきた基準の数々だ。スピーチの準備なんてしていなかった。すべて、心からの言葉だ。大きな夢を抱く機会を与えてくれてありがとう。選手たちはこの国と連盟を、あるべき場所へと導きたいと強く願っている」

「何よりも大切なのは人だ。だからこそ、今回の決断は難しいものだった。心から感謝している。この国、そして素晴らしい人々から、私たちは多くのことを学んだ。私のキャリアの中でも、最も難しい決断の一つだ」

また、マンチェスター・ユナイテッドからのオファーを引き受けることになった経緯についてポチェッティーノ監督は「金曜日にここに来たが、日曜の午後に（マンチェスター・ユナイテッドから）連絡があった」と振り返りつつ、アメリカ代表での残り2試合の重要性を口にした。

「私たちは非常にオープンに対応した。昨日、合意に向けた話が前向きに進んだ時点で、選手やスタッフには伝えた。彼らは、私たちが次の2試合にどれほど真剣に取り組んでいるかを知っている。その姿勢は変わらないし、次の2試合が極めて重要であることに変わりはない」

「マンチェスター・ユナイテッドでの仕事については、来週話す時間があるだろう。今は代表チームについて話す方がずっと適切だ」

それでも、2024年9月からアメリカ代表を率いていたポチェッティーノ監督は、今年8月に2030年7月31日まで契約を延長していた中で、突如としてかつてサウサンプトンやトッテナム・ホットスパー、チェルシーなどを率いたプレミアリーグに戻ることになったが、その決断に至った理由については次のように言及している。

「戻りたいと口にしたことは一度もない。だけど、マンチェスター・ユナイテッドほどの規模のクラブから声がかかる機会など、キャリアの中でそうそうあるものではないことは分かっている。そんな話が舞い込めば、断るのは難しいものなんだ」

「はっきりさせておきたいのは、私たちが（契約延長という形で）今の立場にとどまることを決めた際、それは連盟にとっても、もしうまくいかなかった場合にはリスクを伴うものだったということだ。今後4試合で勝つどころか、もし負けが続けば、私に対してプレッシャーがかかり始めるかもしれないからね」

「私たちは強い覚悟を持って取り組んでいたが、これほど早くこのような事態になるとは予想していなかった」