日本代表は13日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

初招集のFW福田師王は「板倉（滉）さんが助けてくれるので……」とボルシアMG時代の先輩の助けもあり、早くもチームに馴染めている様子。13日の練習前には板倉、堂安律、菅原由勢ら森保ジャパンの中心メンバーと一緒にリフティングをするシーンも見受けられ「みんな優しいですし、助けてくれるので嬉しい」と笑顔で語った。

また高校サッカーでしのぎを削った同世代の松木玖生、佐野航大とも再会することに。「感慨深いですよね。本当にいい先輩たちとまたサッカーができて、いろいろなことを学べている」と充実した表情を浮かべた。

AFCアジアカップ2027の延期が決定し、年末に予定されていたキリンチャレンジカップ2026は開催中止に。2018年から指揮を執る森保一監督は今回のシンガポール遠征をもって退任し、来年3月からは大岩剛監督の新体制へ移行する。“最初で最後”の森保ジャパン入りとなった福田は「選手からめちゃくちゃ愛されている人だなと改めて思います」と森保監督の存在感の大きさを実感しているようだ。チームミーティングではなく、何気ない会話の中で「森保さんが最後だから、みんなで勝とう」という話題が度々あると明かした。

初めて日本代表入りを果たし、指揮官の偉大さに感化されている様子の福田。「最初で最後ですけど、本当に感謝したいです。森保さんのためにも、日本のためにも全力で自分のプレーを出せたら」と誓う。ブラジル代表戦でデビューを飾ることができれば理想的。「試合に出ることができたら結果を残したい」とストライカーらしくゴールだけを見据えた。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞