UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節が現地時間13日に行われ、オランダ代表とギリシャ代表が対戦した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト32で終えたオランダ代表は、大会終了後にシャビ新監督を招へい。初陣となったUNL2026－27では、ここまで2勝2分けと無敗を維持。ドイツ代表も同居するグループA2で首位に立っている。

今節は、同じく2勝2分けと好調を維持するギリシャ代表とホームで激突。グループA2の首位決戦は立ち上がりの6分に動く。オランダ代表は、敵陣でボールを奪ったコーディ・ガクポがスルーパスを狙うと、相手が触ってこぼれたセカンドボールにクリセンシオ・サマーフィルが反応。GKとの1対1を冷静に仕留め、オランダ代表が先手を取る。

勢いに乗るオランダ代表は12分、左サイドで前を向いたユリエン・ティンバーが中央へ繋ぐと、ヨエイ・フェールマンがダイレクトでボックス内へ差し込み、最後は前を向いたタイアニ・ラインデルスがダイレクトでシュートを突き刺す。続く19分には、ボックス左の深い位置でボールを収めたドニエル・マレンがアウトサイドでボールを繋ぎ、最後はラインデルスが自身2点目を奪った。

早々と3点ビハインドを強いられたギリシャ代表は24分、GKコンスタンティノス・ツォラキスがオランダ代表最終ラインの背後へパントキックを飛ばすと、抜け出したフォティス・ヨアニディスがGKバルト・フェルブルッヘンを抜き去り、無人のゴールへ流し込む。シンプルなカウンター攻撃で1点を返したかと思われたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）でヨアニディスのハンドが確認され、ゴールは取り消しとなる。

結果として、無得点のまま試合を進めることに成功したオランダ代表は33分、ペナルティエリア手前で顔を上げたフェールマンが浮き球パスを供給すると、走り込んだデンゼル・ダンフリースが頭で繋ぎ、最後はラインデルスが押し込む。鮮やかな崩しでオランダ代表が4点目を奪い、ラインデルスはハットトリックを達成。40分にはボックス右を縦に破ったマレンからの折り返しをティンバーが押し込み、オランダ代表は前半だけで5得点を奪った。

後半に入っても、オランダ代表は攻撃の手を緩めない。59分、右サイドを駆け上がったダンフリースからのクロスボールがファーサイドに流れると、ティンバーが押し込み、自身この日2点目をゲット。直後の62分には、敵陣でボールを奪ったダンフリースがドリブルでボックス内を切り裂き、マイナスへの落としを受けたマレンがコントロールショットを沈めた。

試合はこのままタイムアップ。オランダ代表が圧巻の破壊力を見せつけ、合計7ゴールを記録。ギリシャ代表を粉砕し、準々決勝進出に王手をかけた。

次節は現地時間16日に行われ、オランダ代表はアウェイでドイツ代表と、ギリシャ代表はホームでセルビア代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

オランダ代表 7－0 ギリシャ代表

【得点者】

1－0 6分 クリセンシオ・サマーフィル（オランダ代表）

2－0 12分 タイアニ・ラインデルス（オランダ代表）

3－0 19分 タイアニ・ラインデルス（オランダ代表）

4－0 33分 タイアニ・ラインデルス（オランダ代表）

5－0 40分 ユリエン・ティンバー（オランダ代表）

6－0 59分 ユリエン・ティンバー（オランダ代表）

7－0 62分 ドニエル・マレン（オランダ代表）

【ゴール動画】ラインデルスが止まらない！ 前半45分間でハットトリック達成