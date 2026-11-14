UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節が現地時間13日に行われ、ドイツ代表はアウェイでセルビア代表と対戦した。

ドイツ代表は今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト32で終え、同大会をもってユリアン・ナーゲルスマン前監督が退任。新たにユルゲン・クロップ監督を迎え入れ、リスタートした。

新体制の幕開けとなるUNL2026－27では、開幕戦でオランダ代表とのアウェイゲームを1－1のドローで終えると、続く第2節ではギリシャ代表にホームで0－1とまさかの敗北。第3節ではホームでセルビア代表を2－0で下したものの、第4節ではギリシャ代表とのリターンマッチをスコアレスドローで終えており、ここまで1勝2分け1敗。オランダ代表、ギリシャ代表に次ぐ3位に位置している。

準々決勝進出のため、負けられない第5節では、ここまで4戦全敗のセルビア代表のホームに乗り込んだ。大雨が降るコンディションの中でキックオフを迎えたゲームは、キックオフ直後の3分に動く。ドイツ代表が左コーナーキックを獲得すると、マクシミリアン・ミッテルシュテットがカイ・ハヴァーツにピンポイントのボールを供給。最後はオウンゴールで、ドイツ代表が先制した。

勢いに乗るドイツ代表は続く14分、敵陣中央で前を向いたアレクサンダル・パヴロヴィッチからのスルーパスで、ハヴァーツがGKと1対1のチャンスを迎える。ここはGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチに阻まれたものの、こぼれ球をフロリアン・ヴィルツが押し込み、ドイツ代表が追加点を挙げた。

後半に入ると立ち上がりの50分、自陣右サイドでジョシュア・キミッヒからのパスを受けたブラヤン・グルダが、ファーストタッチで前を向き、ドリブルをスタート。敵陣のスペースを前進すると、ペナルティエリア手前の位置からグラウンダーのミドルシュートを突き刺す。ドイツ代表デビュー戦だったグルダが初ゴールを記録し、ドイツ代表が3点目を刻んだ。

ホームでこのまま終わるわけにいかないセルビア代表は56分、敵陣右サイド深い位置でフリーキックを獲得すると、ドゥシャン・タディッチの蹴ったボールからステファン・グデリがヘディングシュートを放つ。GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンに阻まれたものの、こぼれ球をスルジャン・バビッチが押し込み、1点を返した。

セルビア代表は徐々に流れを引き寄せるなか、74分には、ヴァニャ・ドラゴイェヴィッチの足裏がキミッヒに入り、レッドカードが提示される。10人となったことで、セルビア代表は万事休す。89分にはリハイロ・ジヴコヴィッチにもレッドカードが提示され、試合はこのままタイムアップを迎えた。

ドイツ代表がUNL2026－27の戦いで2勝目を手にし、準々決勝進出の可能性を残した。一方で、セルビア代表は5連敗。グループ最下位が確定した。

次節は現地時間16日に行われ、ドイツ代表はホームでオランダ代表と、セルビア代表はアウェイでギリシャ代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

セルビア代表 1－3 ドイツ代表

【得点者】

0－1 3分 スルジャン・バビッチ（OG／ドイツ代表）

0－2 14分 フロリアン・ヴィルツ（ドイツ代表）

0－3 50分 ブラヤン・グルダ（ドイツ代表）

1－3 56分 スルジャン・バビッチ（セルビア代表）

【ゴール動画】10番を託されたグルダが衝撃のデビュー弾