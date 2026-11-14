前マンチェスター・ユナイテッド監督のマイケル・キャリック氏が13日に自身の公式インスタグラムを更新し、同クラブのファンへ向けて感謝の言葉を綴った。

キャリック氏は今年1月、ルベン・アモリム前監督の解任を受けてマンチェスター・Uの暫定監督に就任。リーグ戦16試合で11勝3分2敗という好成績を収め、クラブを3シーズンぶりのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場へと導いた。この手腕が評価されて今夏に正式監督へと昇格したものの、新シーズンはプレミアリーグ開幕10試合を終えて1勝5分4敗の勝ち点「8」、降格圏の18位に低迷。11月のインターナショナルマッチウィークに入ったなか、クラブは現地時間12日にキャリック監督の解任を発表していた。

翌日、クラブがアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ氏の新監督就任を発表するなか、キャリック氏は自身のインスタグラムを更新し、古巣への愛と感謝の言葉を綴っている。

「私が愛するサッカークラブ、マンチェスター・ユナイテッドを率いるという、この上ない特権に恵まれました。そういう経験をして、それを実感できる人はごくわずかです。だからこそ、私は心から感謝しています」

「それには大きな責任が伴います。マンチェスター・ユナイテッドに所属するのであれば、それが具体的に何を意味するのか理解する必要があります。ここは他の場所とは全く違います」

「最高を目指して努力する必要があります。そこには長年にわたって築き上げられてきた文化、価値観、行動規範があり、それらに従って生き、尊重しなければなりません。このフットボールクラブは他に類を見ない存在であり、無視できない実力と歴史を持っています。これらのことが、私が毎日刺激を受ける原動力でした」

「応援してくださった皆様に心から感謝申し上げます。本当に特別な、稀有な存在です」

（中略）

「マンチェスター・ユナイテッドには成功以外何も望みません。このクラブは私の人生において非常に大きな存在であり、それは決して変わりません。自分が貢献できたことを常に誇りに思いますし、クラブの成功を心から願っています。これからはずっと皆さんと一緒にいます。傍らから見守りながら、選手たちを応援します」