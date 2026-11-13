プレミアリーグは13日、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）を率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、バークレイズ 10月の月間最優秀監督賞に選出されたことを発表した。

現在47歳のイタリア人指揮官は、これまでサッスオーロやシャフタール、ブライトンなどの監督を歴任。スパーズの指揮官には今年3月に就任すると、リーグ戦13試合勝ちなしだったチームを立て直し、プレミアリーグ残留に導いた。

今シーズンは開幕5戦未勝利と10月に入った時点で最下位に沈んでいたものの、先月10日に行われたプレミアリーグ第6節マンチェスター・ユナイテッド戦では数的不利に陥りながらも後半アディショナルタイムの得点で引き分けに持ち込むと、その後はチェルシーに勝利するなど3連勝を達成し、第9節終了段階で9位へ浮上していた。

第6節から第9節の4試合で3勝1分けの成績が評価され、デ・ゼルビ監督はミケル・アルテタ監督（アーセナル）、ウナイ・エメリ監督（アストン・ヴィラ）、シャビ・アロンソ監督（チェルシー）、マルコ・ローゼ（ボーンマス） 、ファビアン・ヒュルツェラー監督（ブライトン）を抑え、10月の月間最優秀監督賞を受賞した。

■今シーズンのプレミアリーグ月間最優秀監督賞

8月：セルゲイ・ヤキロビッチ（ハル・シティ）

9月： ファビアン・ヒュルツェラー（ブライトン）

10月：ロベルト・デ・ゼルビ（スパーズ）