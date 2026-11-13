マンチェスター・ユナイテッドは13日、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ氏が新指揮官に就任することを発表した。イギリスメディア『スカイスポーツ』は契約期間は2029年6月30日までと報じている。

クラブは公式声明で「ポチェッティーノ氏が11月18日から就任することで合意した」と発表。同氏は11月のアメリカ代表の活動を終えた後からチームに合流することが伝えられている。

今シーズンのマンチェスター・Uは深刻な不振に陥っており、42年ぶりとなる公式戦9試合未勝利を記録。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節ローマ戦で逆転勝利を収めて公式戦10試合ぶりの白星を手にしたものの、現地時間8日に行われたプレミアリーグ第10節アストン・ヴィラ戦は4－4のドローで終了した。降格圏の18位に沈んだまま11月のインターナショナルマッチウィークを迎え、クラブは12日にマイケル・キャリック監督の解任を発表していた。

苦境に立たされる名門の立て直しを託されたポチェッティーノ氏は現在54歳。これまでエスパニョール、サウサンプトン、トッテナム、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーの監督を歴任し、トッテナム時代には2018－19シーズンのCLでクラブを初の決勝進出に導くなど手腕を発揮。2024年9月からはアメリカ代表の指揮を執っていた。