日本サッカー協会は13日、12月30日（水）に予定していたキリンチャレンジカップ2026（対戦相手未定／パナソニックスタジアム吹田）の開催中止を発表した。

アジアサッカー連盟（AFC）は今月3日、AFCアジアカップ サウジアラビア2027の開催日程変更を発表した。新たな開催期間は2027年12月23日から2028年1月21日まで。サウジアラビアを含む地域情勢の変化や、それに伴う物流面の複雑化、渡航の混乱などを受け、当初予定されていた2027年1月7日から2月5日までの日程から大幅に延期されることになった。

アジアカップに向けた準備の一環として、キリンチャレンジカップ2026の開催が決まっていたが、大会延期に伴い中止が決定した。日本サッカー協会（JFA）の山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターは、6日に行われたUー21日本代表発表会見で「JFAとしては吹田でのゲームを、A代表の活動として森保監督の下で実施する方向で最終調整中」と語り、「環境が大きく変わりましたので、いくつか調整する必要があり、現場サイドだけではなく、様々な角度から調整する必要があるため、実施の方向に向けて最終調整していただいていると認識している」とコメントしていたが、調整が上手くいかない結果となってしまった。

JFAの宮本恒靖会長は今回の開催中止を受けてコメント。「キリンチャレンジカップ 2026 を楽しみにしてくださっていたファン・サポーターの皆さまのご期待に沿えない結果となりましたことはとても残念に思います。私たちは本試合を、日本代表の強化にとって非常に重要な機会と位置付け準備を進めてきました。しかしながら、AFC アジアカップの開催延期を受け、代表チームの活動全体を総合的に勘案した結果、開催を中止する判断に至りました」と中止に至った経緯を説明し、「日頃から日本代表を支えてくださるファン・サポーターの皆さま、そして長年にわたり日本サッカーと SAMURAI BLUE の挑戦を支援していただいている特別協賛のキリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社をはじめとするパートナーの皆さまに、改めて深く感謝申し上げます。日本サッカー協会は今後も世界で戦い続けることのできる代表チームづくりに全力を尽くしてまいります。引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」としている。

来年3月からは大岩剛監督の就任が決定しており、11月17日（火）日本時間22時10分〜のパラグアイ代表戦が、森保一監督のラストマッチとなる。