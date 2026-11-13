リヴァプールがブライトンに所属するクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチに関心を寄せているようだ。

現在19歳のヴシュコヴィッチはハイドゥク・スプリトやウェステルローを経て、昨年夏にトッテナム・ホットスパーへ完全移籍。レンタル先のハンブルガーSVでの活躍によって評価を高めると、今夏には移籍金5400万ユーロ（約95億円）でブライトンへ加入した。今シーズンはプレミアリーグ2位につける好調のチームで守備の柱として存在感を放ち、ここまで公式戦16試合出場1ゴール2アシストという成績を残している。

ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によると、リヴァプールが来夏の獲得候補としてヴシュコヴィッチをリストアップしているとのこと。同クラブでは、キャプテンを務めるオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクの現行契約が今シーズン限りとなっており、現時点で去就が不透明な状況だ。

ヴシュコヴィッチの現行契約は2031年6月末までとなっており、解除条項も付随しているものの、来夏には利用できない模様。新天地を求めることになれば、移籍金は少なくとも1億ユーロ（約177億円）になると見込まれている。

なお、ヴシュコヴィッチはファビアン・ヒュルツェラー監督のもとでのプレーに満足しており、来夏以降もブライトンにとどまる可能性もあるという。一方、選手本人は将来的なレアル・マドリードへの加入を夢見ているようだ。