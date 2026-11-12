サクセスは11月9日、「推し活の年齢と支援金額の傾向」に関する調査結果を発表した。同調査は4月～11月7日、クリエイター支援プラットフォーム「FanPort(ファンポート)」の登録ファン4,362人を対象に実施した。

登録人数と支援金額

同社運営のクリエイター支援プラットフォーム「FanPort」登録者の年齢傾向を見ると、10～30代は55%、40代以上は45%だった。支援金額の合計で見ると、10～30代は26%にとどまり、40代以上が74%を占めている。

課金経験のあるファンの年代別人数は、20代129人、30代106人、50代106人、40代84人、60代以上34人だった。登録者全体では20代が50代の1.5倍だが、課金者に絞ると50代は20代とほぼ同数となっている。課金ファンの平均年齢は40.1歳で、登録者全体の平均38.7歳を上回る。

課金ファン1人あたりの累計支援金額を年代別に平均すると、20代は約1.1万円、30代は約1.7万円、40代は約3.4万円、50代は約3.0万円、60代以上は約9.8万円だった。年齢が上がるほど1人あたりの金額が増え、60代以上は20代の8.8倍となった。

課金ファン1人あたりの支援金額

年代別の支援金額の合計は、20代が約145万円、30代が約185万円、40代が約286万円、50代が約316万円、60代以上が約334万円だった。登録者数が最も少ない60代以上(261人)が、登録者数が最も多い20代(1,234人)の2.3倍を支援している。

年代別の支援金額の合計

課金ファン1人あたりの累計支援金額は、中央値が約4,800円、平均が約2.7万円だった。1,600～8,000円の層が48%を占めているが 、累計16万円以上を支援しているファンが3%存在することもわかった。累計支援金額の上位10人で、全体の54%を占めている。

登録ファンの国別内訳は、日本84%、米国3%、韓国2%、台湾1.5%、タイ1.2%だった。課金者ベースでも米国24人、韓国10人、台湾7人と、日本のクリエイターを海外のファンが直接支援する動きが出ている。