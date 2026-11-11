レアル・ソシエダは11日、スペイン代表MFアンデル・バレネチェアが右ハムストリングの腱に重度の筋肉損傷を負い、近日中に手術を受ける予定であることを報告した。

バレネチェアは8日、ラ・リーガ第12節ラージョ・バジェカーノ戦でスタメン出場を果たし、オーリ・オスカルソンの決勝点をアシストするなど、1－0の勝利に貢献していた。しかし、71分に右足を負傷し、途中交代を余儀なくされていた。

11月のスペイン代表の活動にも選出されていたバレネチェアだったが、この負傷により代表離脱が決まると、さらにクラブは11日にバレネチェアのメディカルレポートを公表した。

当初、スペインメディア『マルカ』などは数週間程度の離脱が見込まれると報じていたものの、一転して「今シーズンの残りの期間はほとんどプレーできないかもしれない」と報道。同選手は2022年1月にも、今回とは逆足（左足）のハムストリングの手術を受けており、その際も約7カ月の長期離脱を強いられた経緯がある。そのため同メディアは、「再び長期離脱を余儀なくされるのではないかという懸念が広がっている」との見解を示している。

今シーズンのバレネチェアは、ここまで公式戦14試合出場で2ゴール3アシストを記録していた。