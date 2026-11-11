2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝のファーストレグが11日に行われ、川崎フロンターレと柏レイソルが対戦した。

リーグ戦では中位に甘んじている川崎Fだが、ルヴァンカップではここまでロアッソ熊本、ジュビロ磐田、サガン鳥栖にいずれも完封勝利。安定した戦いでプライムラウンドへ駒を進めている。対する柏はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場に伴い、今大会はファーストラウンド4回戦からの参戦。合計9ゴールが飛び交ったG大阪との乱打戦を制し、準々決勝へ進出した。

ホームで先勝を狙う川崎Fは開始早々に脇坂泰斗の中央突破からチャンスを作ると、11分には自陣での巧みなプレス回避から攻め込み、最後は山市秀翔が際どいミドルシュートを放つ。さらに36分には複数人が絡んだ厚みのある攻撃から左サイドへ展開し、三浦颯太がゴール前へクロスを供給。クリアボールを河原創がダイレクトボレーで狙ったが、強烈なシュートはわずかに枠を外れた。

対する柏は前半の終わり際にかけて立て続けにチャンスを作る。37分には相手GKからのパスを遠藤渓太がカットし、垣田裕暉と満田誠を経由してボックス内右へ走り込む山之内佑成へ展開。右足のダイレクトシュートは阻まれるも、45分には再び山之内に決定機が到来。敵陣右サイドで細かくパスを繋いだところから、古賀太陽の長いスルーパスを受けたゴール前へ抜け出したが、シュートは枠を捉えられなかった。前半はスコアレスで終了する。

後半開始早々の47分、川崎Fが自陣でのボール奪取からロングカウンターを発動。山市からマルシーニョを経由して左サイドの広大なスペースへ展開すると、パスを受けた伊藤達哉が相手DFの股を抜き、最後はゴール右下隅へ流し込んだ。

1点ビハインドを負った柏は後半開始から67分、ハイプレスから相手GKのパスミスを拾って攻め込み、最後は左サイドからのクロスに山之内が飛び込んだが、難しい体勢から放ったヘディングシュートは惜しくも右ポスト直撃。78分には久保藤次郎が右からクロスを送り、こぼれ球を拾った細谷真大が右足を振り抜く。しかし、GK山口瑠伊の好セーブに阻まれ、こぼれ球に反応した山之内のシュートも枠を外れた。

それでも84分、右に開いた久保が敵陣バイタルエリアへ楔のボールを差し込むと、これを受けた細谷が左へ展開。フリーでゴール前へ侵入した三丸拡がダイレクトシュートを叩き込んで試合を振り出しに。さらに3分後には左サイドをオーバーラップした杉岡大暉のクロスに久保が頭で合わせ、あっという間に逆転に成功した。

試合は1－2で終了し、敵地で逆転勝利を収めた柏がベスト4進出へ一歩前進した。セカンドレグは15日に柏のホームで行われる。

【スコア】

川崎フロンターレ 1－2 柏レイソル

【得点者】

1－0 47分 伊藤達哉（川崎フロンターレ）

1－1 84分 三丸拡（柏レイソル）

1－2 87分 久保藤次郎（柏レイソル）