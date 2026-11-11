2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝のファーストレグが11日に行われ、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦した。

今シーズンからスティーブ・コリカ監督が指揮を執る横浜FM。リーグ戦では勝ち切れない試合が多いが、ルヴァンカップではここまでモンテディオ山形、清水エスパルス、サンフレッチェ広島を撃破し、プライムラウンドへ進出している。対する鹿島はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）参戦に伴い、この準々決勝ファーストレグが今大会初戦となる。

敵地に乗り込んだ鹿島は7分、敵陣内でのボール奪取から柴崎岳がゴール前へ絶妙なラストパスを送り、林晴己が飛び込んだが、シュートは枠を外れて立ちがりのチャンスを生かせない。一方、なかなかシュートまで持ち込めなかった横浜FMだが、15分に鹿島の最終ラインでのビルドアップに対してプレスをかけると、千田海人のタッチミスに対して距離を詰めた天野純がボックス内で倒されPKを獲得。これを二田理央がゴール左下隅へ冷静に沈め、ホームで先制に成功した。

横浜FMは先制から5分後に追加点。左サイドからオナイウ情滋がゴール前へロングスローを送り、立て続けのクリアミスに反応した宮市亮が左足のダイレクトボレーを叩き込む。ところがその直後、スライディングタックルをした宮市の足裏がエウベルに当たってしまい、オンフィールドレビューを経て一発退場。

数的有利となった鹿島は45＋6分、エウベルの左クロスから鈴木優磨がヘディングシュートを叩き込み、1点差に詰め寄って前半を終えた。

後半はレオ・セアラを投入した鹿島が圧力を強め、10人の横浜FMを押し込み続ける。しかし、5－3－1のブロックを攻略に苦戦し、なかなか決定機に至らない。それでも65分、右サイドからアレクサンダル・チャヴリッチが仕掛けてゴール前に折り返すと、しぶとくこぼれ球を拾った柴崎が右足一閃。強烈なシュートがクロスバーを叩きつつネットを揺らし、試合を振り出しに戻した。

その後は鹿島が勝ち越しを狙い、横浜FMが何とか凌ぐ展開が続く。迎えた82分、三竿健斗のワンタッチパスでボックス内右へ抜け出したレオ・セアラの折り返しに鈴木が合わせ、鹿島が逆転に成功。試合は2－3で終了し、鹿島が敵地で先勝した。セカンドレグは15日に鹿島のホームで行われる。

【スコア】

横浜F・マリノス 2－3 鹿島アントラーズ

【得点者】

1－0 20分 二田理央（PK／横浜F・マリノス）

2－0 25分 宮市亮（横浜F・マリノス）

2－1 45＋6分 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

2－2 65分 柴崎岳（鹿島アントラーズ）

2－3 82分 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

【動画】これぞエースの仕事！鈴木優磨の逆転ゴール！