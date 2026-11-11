日本代表DF板倉滉が、延期が決定したAFCアジアカップについてコメントした。

アジアサッカー連盟（AFC）は今月3日、AFCアジアカップ サウジアラビア2027の開催日程変更を発表した。新たな開催期間は2027年12月23日から2028年1月21日まで。サウジアラビアを含む地域情勢の変化や、それに伴う物流面の複雑化、渡航の混乱などを受け、当初予定されていた2027年1月7日から2月5日までの日程から大幅に延期されることになった。

今夏アヤックスから古巣ボルシアMGに復帰した板倉は、ブンデスリーガのシーズン中にあたる1月〜2月に行われるアジアカップには参加せず、クラブの活動に専念する方針だと現地メディアで報じられていた。先月の代表活動期間中の取材対応では「チーム（所属クラブ）の気持ちもわかるし、僕自身もアジアカップに出たいということはもちろん一番あるんですけど、状況的には話し合いをしているというのは事実」と出場が難しい状況にあることを明かしていた。

来年3月からは大岩剛監督の就任が内定しており、新体制で延期となったアジアカップに臨む可能性が高い。また大会が来シーズンの開催となったことで、板倉のアジアカップ出場を巡る状況も変わる可能性もある。板倉は「いろいろとチーム事情などがあり、アジアカップは難しかった。ただ、（東京）オリンピックの延期もそうでしたけど、こればかりは自分たちがどうこうできる問題ではないですし、安全性が一番大事だと思います。また代表で競争をしながら、次のアジアカップに向かっていけたらと思います」とコメントした。