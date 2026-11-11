2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ プライムラウンド・準々決勝のファーストレグが11日に行われ、浦和レッズとセレッソ大阪が対戦した。

ともに1stラウンドから勝ち上がったチーム同士の対決が実現。プライムラウンドでは準々決勝と準決勝がホーム＆アウェイ制で行われ、今回の1stレグは浦和のホームで開催された。

試合は一進一退の攻防が続き、30分代後半にはC大阪がサイドからの攻撃を中心に組み立てていく。対する浦和も44分、FKから工藤孝太がヘディングシュートを放つが枠を捉えすことはできず。その直後には南野遥海がエリア外からミドルシュートを打つ。

後半の頭は浦和ペースで試合が進み、52分に決定機を迎えるもC大阪のDF中村拓海がシュートをライン上で阻止。69分にはオナイウ阿道がクロスにボレーで合わせると、今後はC大阪のGK阿部航斗が鋭い反応でセーブし、浦和に先制を与えない。

迎えた74分、浦和はついに先制に成功。FKの流れからセカンドボールを拾い続けると、最後は植木颯がミドルシュートを突き刺し、試合の均衡を破る。後半アディショナルタイムには小森飛絢が追加点を挙げ、浦和は2－0で勝利。C大阪の反撃を抑え、2点のリードで2ndレグへ臨むことになった。

2ndレグは15日に行われ、次戦はC大阪のホームで行われる。

【スコア】

浦和レッズ 2－0 セレッソ大阪

【得点者】

1－0 74分 植木颯（浦和）

2－0 90＋5分 小森飛絢（浦和）

【ゴール動画】植木颯の圧巻ミドル！



