ケガによる長期離脱を乗り越え、南野拓実が再び日本代表の輪の中に帰ってきた。

日本代表は11日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦に向けてシンガポールで練習を実施。練習後の囲み取材に応じた南野は「選手としてピッチに立てる喜びや、『やってやるぞ』という気持ちを存分に出していきたい」とコメント。その言葉からは、プレーができる充実感と強い意欲が感じられた。ただ、ピッチの外から見つめるしかなかったワールドカップでの悔しさは、今もなお胸の中に残っているようだ。

ピッチの外から戦況を見つめることしかできなかったワールドカップの舞台では、言葉に尽くせない悔しさを噛み締めてきた。チームのためにと裏方に徹してきたからこそ、その思いを昇華させる場所はひとつ。「ピッチで結果出さないと、その気持ちはやっぱり晴らしたことにならない。そこまでしっかり結果を残して、もう1回このチームで、自分ができることを示していければいい」と決意を新たにした。

そして何より、今回の活動にかける南野の胸中には、発足当初から苦楽を共にしてきた森保一監督への特別な想いもある。事実上のラストマッチを迎える可能性を前に、指揮官へ寄せる感謝の念は誰よりも強い。

「森保ジャパンとしての事実上多分最後の試合になるかもしれないので、やっぱりこの二試合勝って森保さんへの感謝の気持ちを伝えたいと思います。 でも森保さんはみんなにそんな感傷的にならなくていいと、いつも通り日本の未来につながるようにこの活動もやっていってほしいってことは言ってくれたんですけど、でも長くやっている僕らからしたらやっぱり思うところはあるし、絶対に最後、いい形で森保さんへの感謝の気持ちを伝えたい」

指揮官は未来を見据えて「感傷的になるな」と説いたが、共に歩んできた月日があるからこそ、言葉だけで終わらせるわけにはいかない。ピッチ上での勝利という最高の結果を掴み取り、恩師へ最高の形で恩返しを果たすつもりだ。

【動画】弛まぬ動きから南野の復帰後初アシスト！