サウナクリエイティブ集団のTTNEは11月11日の「ととのえの日」、「今行くべき全国のサウナ」11施設を選出する「SAUNACHELIN 2026」と、サウナ文化の発展に貢献した個人・団体・企業を表彰する「Saunner of the Year 2026」を発表した。SAUNACHELINは2018年に始まり、今回で9年目となる。

「SAUNACHELIN 2026」と「Saunner of the Year 2026」の受賞施設・活動を紹介するビジュアル

1位は福岡「TOTOPA 博多駅前店」

「SAUNACHELIN 2026」の1位は、福岡・博多駅前の都市型スパ「TOTOPA 博多駅前店」。2位は東京の「高輪SAUNAS」、3位は佐賀県唐津市の「JIN6サウナ」となり、TOP3のうち2施設を九州勢が占めた。さらに9位「SAUNA SAKURADO」、特別賞「REBOOT!」を含めると、九州から計4施設が選出された。

選出施設は都市型スパや地域密着型施設、オフィスビル内の専用サウナなど多様。TTNEは、立地や規模、スタイルが異なる各施設が、それぞれの手法でサウナの新しい価値を追求しているとしている。

全国11施設と特別賞を選出

順位 施設名 所在地 1位 TOTOPA 博多駅前店 福岡県福岡市 2位 高輪SAUNAS 東京都港区 3位 JIN6サウナ 佐賀県唐津市 4位 サウナメッツァ大井町トラックス 東京都品川区 5位 休日湯 北海道札幌市 6位 黄金湯 新宿 東京都新宿区 7位 毎日サウナ東京 幕張店 千葉県千葉市 8位 HOTEL 白林 HAKODATE 北海道函館市 9位 SAUNA SAKURADO 福岡県福岡市 10位 御成桑拿 神奈川県鎌倉市 11位 SAUNA TEN "Birch and cloud forest" 長野県南佐久郡小海町 特別賞 REBOOT! 福岡県福岡市

「Saunner of the Year 2026」も11組を表彰

サウナ文化の発展と向上に寄与した個人・団体・企業を選ぶ「Saunner of the Year 2026」では、北海道の「上富良野神社」、路線バスを改造した移動型サウナ「サバス」、銭湯継業に取り組む「ゆとなみ社」など11組が受賞。神社、まちづくり、フェス、出版、サブスクリプションなど、活動領域は幅広い。

Saunner of the Year 2026受賞者 分野 Earthboat アウトドアホテル 上富良野神社 神社 サウナーの多い街づくりプロジェクト まちづくり サウナイキタイ サウナ検索サイト サバス 移動型サウナ JAPAN SAUNA FESTIVAL フェス TRANSIT特別編集号 清水みさとの世界のサウナをめぐる冒険 出版 FLEXKEY サブスクリプション 森實敏彦 オフィスサウナ ユーシましも サウナハーバルマスター ゆとなみ社 銭湯継業

開催概要

項目 内容 アワード SAUNACHELIN 2026／Saunner of the Year 2026 発表日 2026年11月11日「ととのえの日」 主催 TTNE SAUNACHELIN 革新的な取り組みによって新たなサウナの価値を生み出した「今行くべき全国のサウナ」を選出 開始年 2018年 SAUNACHELIN公式サイト https://saunachelin.com/

まとめ

9年目となる「SAUNACHELIN 2026」は、「TOTOPA 博多駅前店」が全国1位となり、TOP3のうち2施設を九州勢が占めた。さらに「Saunner of the Year」では、施設運営に限らず、地域活性化や文化継承、出版など多様な活動を表彰。サウナが単なる入浴施設から、観光や地域、文化へと広がっていることがうかがえる結果となった。