サウナクリエイティブ集団のTTNEは11月11日の「ととのえの日」、「今行くべき全国のサウナ」11施設を選出する「SAUNACHELIN 2026」と、サウナ文化の発展に貢献した個人・団体・企業を表彰する「Saunner of the Year 2026」を発表した。SAUNACHELINは2018年に始まり、今回で9年目となる。
1位は福岡「TOTOPA 博多駅前店」
「SAUNACHELIN 2026」の1位は、福岡・博多駅前の都市型スパ「TOTOPA 博多駅前店」。2位は東京の「高輪SAUNAS」、3位は佐賀県唐津市の「JIN6サウナ」となり、TOP3のうち2施設を九州勢が占めた。さらに9位「SAUNA SAKURADO」、特別賞「REBOOT!」を含めると、九州から計4施設が選出された。
選出施設は都市型スパや地域密着型施設、オフィスビル内の専用サウナなど多様。TTNEは、立地や規模、スタイルが異なる各施設が、それぞれの手法でサウナの新しい価値を追求しているとしている。
全国11施設と特別賞を選出
|順位
|施設名
|所在地
|1位
|TOTOPA 博多駅前店
|福岡県福岡市
|2位
|高輪SAUNAS
|東京都港区
|3位
|JIN6サウナ
|佐賀県唐津市
|4位
|サウナメッツァ大井町トラックス
|東京都品川区
|5位
|休日湯
|北海道札幌市
|6位
|黄金湯 新宿
|東京都新宿区
|7位
|毎日サウナ東京 幕張店
|千葉県千葉市
|8位
|HOTEL 白林 HAKODATE
|北海道函館市
|9位
|SAUNA SAKURADO
|福岡県福岡市
|10位
|御成桑拿
|神奈川県鎌倉市
|11位
|SAUNA TEN "Birch and cloud forest"
|長野県南佐久郡小海町
|特別賞
|REBOOT!
|福岡県福岡市
「Saunner of the Year 2026」も11組を表彰
サウナ文化の発展と向上に寄与した個人・団体・企業を選ぶ「Saunner of the Year 2026」では、北海道の「上富良野神社」、路線バスを改造した移動型サウナ「サバス」、銭湯継業に取り組む「ゆとなみ社」など11組が受賞。神社、まちづくり、フェス、出版、サブスクリプションなど、活動領域は幅広い。
|Saunner of the Year 2026受賞者
|分野
|Earthboat
|アウトドアホテル
|上富良野神社
|神社
|サウナーの多い街づくりプロジェクト
|まちづくり
|サウナイキタイ
|サウナ検索サイト
|サバス
|移動型サウナ
|JAPAN SAUNA FESTIVAL
|フェス
|TRANSIT特別編集号 清水みさとの世界のサウナをめぐる冒険
|出版
|FLEXKEY
|サブスクリプション
|森實敏彦
|オフィスサウナ
|ユーシましも
|サウナハーバルマスター
|ゆとなみ社
|銭湯継業
開催概要
|項目
|内容
|アワード
|SAUNACHELIN 2026／Saunner of the Year 2026
|発表日
|2026年11月11日「ととのえの日」
|主催
|TTNE
|SAUNACHELIN
|革新的な取り組みによって新たなサウナの価値を生み出した「今行くべき全国のサウナ」を選出
|開始年
|2018年
|SAUNACHELIN公式サイト
|https://saunachelin.com/
まとめ
9年目となる「SAUNACHELIN 2026」は、「TOTOPA 博多駅前店」が全国1位となり、TOP3のうち2施設を九州勢が占めた。さらに「Saunner of the Year」では、施設運営に限らず、地域活性化や文化継承、出版など多様な活動を表彰。サウナが単なる入浴施設から、観光や地域、文化へと広がっていることがうかがえる結果となった。