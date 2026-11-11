ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けた会見に登壇した。

今回のシンガポール遠征では、キャプテンを務めるDFマルキーニョスがケガのため不在。プレミアリーグ王者アーセナルの一員で、ブラジル代表の守備陣にも欠かせない存在となっているガブリエウにかかる期待はより一層大きい。今回の招集メンバー25名のうち、23歳未満の選手は15名とフレッシュな顔ぶれとなっており「責任はブラジル代表のユニフォームを着ている全員にありますが、代表に長くいる選手たちは若い選手たちに自信を持たせてあげる役割もあると思います。僕は代表チームを助けるためにここにいますし、全力を尽くします。これからも模範となり、全員で大きな成果を一緒に掴みたい」とコメント。“リーダー”の自覚を持って今活動に臨む構えだ。

FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦の日本代表戦では、攻め上がりからカゼミーロの同点ゴールをアシスト。この得点で勢いに乗ったブラジルは後半アディショナルタイムの決勝ゴールで逆転勝利を飾っている。ガブリエウは「私たちは素晴らしい試合をしました。日本のような強いチームと対戦することは分かっていました。カゼミーロのゴールをアシストできて本当に嬉しかったです。チームとして間違いなく素晴らしい試合をしました」と振り返った。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）