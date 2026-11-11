マウリシオ・ポチェッティーノ氏はマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に前向きなようだ。10日、『テレグラフ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。

42年ぶりの公式戦9試合未勝利に陥るなど、今シーズン開幕から苦戦が続くマンチェスター・ユナイテッド。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でローマに逆転勝利を収め、公式戦10試合ぶりの白星を手にしたが、現地時間8日に本拠地『オールド・トラッフォード』で行われたアストン・ヴィラ戦は4－4のドローで終了。これでリーグ戦では8試合未勝利となり、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えている。

そんな中、スポーツ専門メディア『アスレティック』は9日、マンチェスター・ユナイテッドがキャリック監督の解任に踏み切る見通しと報道。依然として最終的な決定は下されていないが、3シーズン連続の指揮官交代が現実味を帯びている。

クラブはすでに後任候補の選定を進めており、ポチェッティーノ氏の招へいも有力な選択肢として浮上している模様。今回の報道によると、同氏はマンチェスター・ユナイテッドの新監督就任に前向きであり、正式な打診があった場合には交渉に応じる姿勢を示しているとのこと。現在率いているアメリカ代表とは2030年のFIFAワールドカップ終了までの契約を結んでいるが、1000万ドル（約16億円）前後の違約金条項も含まれているという。

現在54歳のポチェッティーノ氏はこれまでエスパニョール、サウサンプトン、トッテナム・ホットスパー、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーの監督を歴任。5年以上に渡って率いたトッテナム・ホットスパーでは、毎年のようにプレミアリーグの上位に入り、CL決勝へ導くなど手腕を発揮した。2024年9月からはアメリカ代表の指揮を執り、自国開催のFIFAワールドカップ2026ではラウンド16へ進出している。

なお、ポチェッティーノ氏を支えるコーチングスタッフ陣も引き抜くとなれば、費用は違約金として設定された1000万ドル（約16億円）よりさらに膨らむことになる模様。クラブ側は複数の選択肢を検討しており、ポチェッティーノ氏以外ではエディ・ハウ氏やユリアン・ナーゲルスマン氏らが後任候補として浮上している。