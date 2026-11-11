リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライの状態に注目が集まっている。10日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

今季コンディション面に懸念のあるソボスライは、先月にはハムストリングの問題で5試合を欠場していたなか、今月1日に行われたアーセナル戦に途中出場して復帰すると、8日のクリスタル・パレス戦では先発出場していた。

しかし、3－1で勝利した同試合ではひざをねん挫した影響で69分に交代となっており、状態には注目が集まっているものの、予定通りにハンガリー代表に合流を果たしている。

そんなソボスライの状態についてハンガリーサッカー連盟（MLSZ）は公式X（旧：ツイッター）を更新し、「ドミニク・ソボスライは必要な医療検査を受けた」ことを明かしながら、状態を確認している声明を以下のように発表した。

「ひざのねん挫を受けて、代表チームの医療スタッフは、チームキャプテンである彼が一日も早くコーチ陣の起用可能な状態に戻れるよう、今後数日間、全力を尽くしていく。ただし、試合に出場できるかどうかについては、おそらく直前まで判断が下されないだろう」

なお、UEFAネーションズリーグを戦うハンガリー代表は14日にジョージア代表と、17日に北アイルランド代表との対戦を予定しているが、果たしてソボスライは出場することができるのだろうか。