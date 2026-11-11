カモフラージュのデザインを纏ったピアジェの新作｜アンディ・ウォーホル ウォッチ「カモフラージュ」第二弾

ピアジェは、アンディ・ウォーホル 美術財団との2度目のコラボレーションを実施し、1986年にアンディ・ウォーホルが手掛けた自画像シリーズ「カモフラージュ」をテーマにしたウォッチ、ピアジェ「アンディ・ウォーホル カモフラージュ」を発表した。

【画像】建築で立体的なカモフラージュ柄をまとった、ピアジェとアンディ・ウォーホルとのコラボウォッチ（写真13点）

ピンクオパール、グリーンクリソプレーズ、イエローサーペンティンの鮮やかなブロックをあしらった2025年の限定シリーズ「コラージュ」に続いて発表された本作は、世界わずか86本限定の特別なモデルとなっている。

本作を制作するにあたりピアジェは、ステファニー・シヴリエールの指揮のもと、アンディ・ウォーホルの作品を独自に再解釈した。ただそのままカモフラージュを描くのではなく、オーナメンタルストーンとゴールドを組み合わせた。これにより、建築的で立体的なカモフラージュ柄を表現し、ピアジェらしい美しく繊細な表情がしっかりと表現されたモデルが誕生したのである。

アンディ・ウォーホル カモフラージュ

自動巻き、パワーリザーブ40時間、振動数（回/時）28800、石数23、振動数（Hz）4、直径（リーニュ）9、直径 (mm)20.5ミリメートル、厚さ (mm)3.63ミリメートル、ホワイトゴールド、ターコイズ、ソーダライト、防水性3バール、ケースの厚さ8.08 ミリメートル、メタル：ホワイトゴールド、石：ターコイズ, ソーダライト

価格：1520万円（税込）